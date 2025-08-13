Ulična banda upala u luksuznu vilu Breda Pita: Napravio kobnu grešku koja ga je skupo koštala

Policija nije zvanično potvrdila da je riječ o domu oskarovca, ali adresa odgovara imanju koje je Pit kupio 2023. godine.

Policija Los Anđelesa saopštila je da su četvoro tinejdžera uhapšena nakon provale u dom slavnog glumca Breda Pita, tokom koje je njegova kuća potpuno ispreturana.

Prema riječima šefa policije Džima Mekdonela, osumnjičeni se dovode u vezu sa nizom provala u domove slavnih, koje su bile usmjerene na kuće glumaca i profesionalnih sportista. U pitanju su članovi ulične bande – dvojica osamnaestogodišnjaka, sedamnaestogodišnjak i šesnaestogodišnjak. Tokom pretresa njihovih domova pronađene su ukradene stvari.

Iako policija nije zvanično objavila imena svih žrtava, među onima koji su ove godine prijavili provale nalaze se Nikol Kidman i Kit Urban, bacač LA Dodgersa Jošinobu Jamamoto, kao i bivši napadač LA Football Cluba Olivije Žiru.

Kako je opljačkana Pitova kuća

Istraga je započela krajem juna, kada su trojica maskiranih lopova upala u Pitovu kuću u kvartu Los Felis. Provalnici su preskočili ogradu, razbili prozor i ušli u unutrašnjost, odnoseći vrijedne predmete prije nego što su pobegli.

Policija nije zvanično potvrdila da je riječ o domu oskarovca, ali adresa odgovara imanju koje je Pit kupio 2023. godine. Prostrana kuća sa tri spavaće sobe nalazi se nadomak čuvenog parka Grifit, u blizini poznatog Holivudskog znaka, i okružena je gustom vegetacijom koja je štiti od pogleda.

Bred Pit nije bio kod kuće u trenutku provale – u to vrijeme promovisao je svoj novi film "F1".

Mekdonel je otkrio da su uhapšeni dio bande koja je pljačkala više luksuznih rezidencija širom grada. Provale su, kako navodi, bile dobro isplanirane – lopovi su čak postavljali skrivene kamere u žbunje ili preko puta kuća kako bi pratili navike svojih žrtava.

Koristili su i "vaj-faj ometače“ da onesposobe sigurnosne sisteme i kamere koje bi mogle da alarmiraju vlasnike ili policiju.

Slavne ličnosti i sportisti, dodaje Mekdonel, često su laka meta jer se njihova javna pojavljivanja i nastupi najavljuju unaprijed. Ipak, upozorava da i obični građani koji na društvenim mrežama objavljuju informacije o putovanjima nesvjesno mogu privući lopove, a nagađa se da je to upravo uradio i Bred.

