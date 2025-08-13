Zoran Dragić sam je napustio reprezentaciju Slovenije i time olakšao odluku selektoru Aleksandru Sekuliću.

Reprezentacija Slovenije na čelu sa Lukom Dončićem sigurno je jedan od pretendenata na titulu šampiona Evrope. Međutim, čini se da ekipi ne ide sjajno - selektor Aleksandar Sekulić sa spiska je precrtao dosad standardnog igrača Zorana Dragića iz nacionalnog tima.

Iskusni Dragić najavio je da će posle Evropskog prvenstva završiti reprezentativnu karijeru i mada sada ima 36 godina, Dragić je dobroj formi i vjerovatno bi mogao da pomogne timu, ali procjena selektora bila je drugačija - Sekulić ga nije direktno precrtao sa spiska, igrač je pomogao selektoru u odluci. Iznenadno precrtavanje sa spiska značilo bi će se Dragić na neočekivan način oprostiti od dresa kojem je mnogo toga doneo.

Prema riječima supruge poznatog košarkaša Svetlane, odluka o napuštanju reprezentacije bila Zoranova, ali isključivo kako bi "olakšao odluku selektoru". "'Takozvani trener' nije precrtao Zorana sa spiska. Zoran je sam napustio ovaj cirkus koji traje već nekoliko godina", objasnila je Svetlana.

Sukob između Dragića i Sekulića nastao je posle utakmice protiv Njemačke u Manhajmu, gdje je Zoran na terenu proveo tri minuta. Na pitanje zbog čega je imao mali udio, odgovor je bio jasan - selektor vjeruje da Dragić ne može da doprinese timu. Takođe, Sekulić je istakao da će za reprezentaciju Slovenije igrati najbolji, bez obzira na to šta su u prošlosti dali nacionalnom timu.

Takođe, poznato je i da Košarkaški savez Slovenije nije u dobrim odnosima sa starijim bratom Goranom, koji na oproštajni meč nije pozvao nikoga iz tog sektora. Zbog toga postoji pretpostavka da je i to jedan od razloga Zoranove male uloge. "Iskreno, mislim da je Zoki završio na ovoj poziciji zbog svog prezimena. Ali to više nije važno", navela je Svetlana prema pisanju "Siol sporta".

Svetlana je na kraju dodala: "U svakom slučaju, mladi zaslužuju šansu i priliku da igraju, a ostalim dugogodišnjim članovima želim da svoj reprezentativni put završe na dostojanstven način, uz bar malo zahvalnosti rukovodstva Saveza."

Luka Dončić i Edo Murić vratili su se u tim, dok se tim Slovenije zahvalio Žigi Daneu i Zoranu Dragiću. Trener reprezentacije Slovenije posle pripremnih utakmica rekao je: "Posle nedeljne utakmice, suočili smo se sa najtežim zadatkom — smanjenjem broja igrača. Ovog puta je bilo još teže, jer smo se oprostili ne samo od Žige Daneua , već i od Zorana Dragića , koji je godinama bio ključni dio reprezentacije i doprineo njenim najvećim uspjesima. Zahvaljujem Zoranu, Žigi , a takođe i Vitu Hrabaru na njihovoj posvećenosti i profesionalizmu".