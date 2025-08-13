Dodao je da posebno cijene činjenicu da je nastupilo veliko interesovanje pojedinaca, kompanija i država koje nude pomoć i podršku za obnovu i sanaciju uništene imovine.

Izvor: Gov.me/S.Matić

Šefa Kabineta predsjednika Vlade Crne Gore Branko Krvavac u ime Vlade zahvalio je svima na želji da pomognu, ističući da će se danas odlučiti o otvaranju donatorskog računa za obnovu uništene imovine u požarima.

"U danima kada se naša država suočava sa nezapamćenim požarima, u ime Kabineta predsjednika Vlade i Vlade u cjelini zahvaljujemo svima koji su pružili i pružaju podršku širom zemlje. Kao što je premijer Milojko Spajić saopštio Vlada je već dala nalog Ministarstvu finansija da obezbijedi sredstva neophodna za opremu i gašenje požara. Imajući u vidu da je prema prvim informacijama nastupila veća materijalna šteta, Vlada će nakon zvaničnih procjena pomoći građanima i u sanaciji posljedica", rekao je Krvavac.

"Kako bi sva pomoć bila adekvatno usmjerena, Vlada će na današnjoj sjednici donijeti odluku o otvaranju donatorskog žiro računa. Sa ciljem da čitav proces bude u potpunosti transparentan, a ova namjenska sredstva iskorištena za obnovu objekata i kuća Vlada će formirati posebnu komisiju koja će baviti ovim pitanjima. Računom će upravljati Generalni sekretarijat Vlade i o stanju na računu petnaestodnevno informisati Vladu. Svi detalji biće poznati nakon sjednice Vlade", kazao je Krvavac.