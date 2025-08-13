Institut za javno zdravlje dao je preporuke za zaštitu.
Preporuke za građane:
- Pratite zvanične informacije o kvalitetu vazduha i požarima
- Ograničite boravak na otvorenom, posebno ako je vidljivost smanjena ili se osjeća miris dima
- Zatvorite prozore i vrata u stambenim i radnim prostorima
- Koristite klima-uređaje i pročistače vazduha sa čistim filterima
- Izbjegavajte aktivnosti koje dodatno zagađuju vazduh u zatvorenom prostoru (prženje hrane, svijeće, pušenje, bojenje)
- Djeca, stariji, trudnice i hronični bolesnici treba da se pridržavaju propisane terapije i redovno prate zdravstveno stanje
- U slučaju otežanog disanja, kašlja, bola u grudima ili vrtoglavice — odmah se obratite ljekaru
- Apelujemo na građane da ne pale vatru na otvorenom, ne bacaju opuške niti drugi zapaljivi otpad, i da svako uočeno žarište odmah prijave nadležnim službama.