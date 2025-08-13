Institut za javno zdravlje dao je preporuke za zaštitu.

Izvor: MONDO

Dim od požara ugrožava zdravlje, a Institut za javno zdravlje dao je preporuke za zaštitu.

Preporuke za građane:

- Pratite zvanične informacije o kvalitetu vazduha i požarima

- Ograničite boravak na otvorenom, posebno ako je vidljivost smanjena ili se osjeća miris dima

- Zatvorite prozore i vrata u stambenim i radnim prostorima

- Koristite klima-uređaje i pročistače vazduha sa čistim filterima

- Izbjegavajte aktivnosti koje dodatno zagađuju vazduh u zatvorenom prostoru (prženje hrane, svijeće, pušenje, bojenje)

- Djeca, stariji, trudnice i hronični bolesnici treba da se pridržavaju propisane terapije i redovno prate zdravstveno stanje

- U slučaju otežanog disanja, kašlja, bola u grudima ili vrtoglavice — odmah se obratite ljekaru

- Apelujemo na građane da ne pale vatru na otvorenom, ne bacaju opuške niti drugi zapaljivi otpad, i da svako uočeno žarište odmah prijave nadležnim službama.