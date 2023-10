Svjetski prvak u powerliftingu u kategoriji do 140kg, govorio je o svom iskustvu pred našim objektivom.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nedavno je završeno takmičenje u Mađarskoj na kojem su naši momci briljirali.

Dražen Filipović je trijumfovao u kategoriji do 140 kg open, dok je Miloš Ćećanović zauzeo prvo mjesto u kategoriji do 110 kg M2 bench press eq. Takođe, najsjajnija odličja osvojili su Đorđe Miljanović u kategoriji do 90 kilorama, mrtvo dizanje, Jasmin Kočan za veterane i Petar Stijepović koji se takmičio u konkurenciji juniora, rav benč pres sa 122 kilograma postavio svjetski rekord.

U konkurenciji od skoro 1.000 učesnika do medalja su stigli i Dušan Banović osvojivši srebro, Nikola Lazović veterani, takođe srebro i Ana Božović, treće mjesto.

Dražen Filipović ističe da mu je ovo najznačajnija nagrada u karijeri, a o iskustvu i finansijskoj podršci države, govorio je za Mondo.

POGLEDAJTE VIDEO: