Vršilac dužnosti (v.d) komandira Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Nikola Bojanović tražio je od Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) da podignu dronove kako bi se locirale i identifikovale osobe koje podmeću požare na teritoriji Podgorice.

Bojanović je "Vijestima" rekao da je situacija u Kučima nešto bolja nego juče, ali i da su tražili pomoć iz vazduha u vidu aviona i helikoptera.

"U Kučima je i dalje kritično, ali su požari za sad pod kontrolom", istakao je.

Prema njegovim riječima, u Kučima nije "stradala" nijedna kuća. Bojanović je dodao i da su juče evakuisali ženu sa dvoje djece koji su, kako tvrdi, brzo vraćeni u svoj dom.

Naglasio je i da su požari u Piperima lokalizovani, ali i da im je pristigla pomoć iz Austrije.

"Došli su vatrogasci iz Austrije. Od sjutra će nam pomoći u gašenju", poručio je Bojanović.