“Želim da vas obavijestim da je Odbor direktora donio odluku o izboru najpovoljnije ponude za kupovinu naših brodova. "

Izvor: Crnogorska plovidba

Izvršni direktor u ostavci “Crnogorske plovidbe” iz Kotora Vladimir Tadić uputio je u ponedjeljak poslijepodne zvanično obavještenje zapovjednicima njenih brodova “Kotor” i “Dvedeset prvi maj” da je Odbor direktora te 100 odsto državne kompanije donio odluku o izboru najpovoljnije ponude za kupovinu oba njena broda.

Tadić nije saopštio ime kupca dva broda “Crnogorske plovidbe”, niti sumu za koju su oni prodati, ali je zapovjednicima “Kotora” i “Dvadeset prvog maja” nagovijestio da će posade tih brodova uskoro dobiti zaostale plate i da će sva potraživanja povjerilaca biti izmirena čim kupac uplati prvi dio novca za brodove, pišu Vijesti.

“Želim da vas obavijestim da je Odbor direktora donio odluku o izboru najpovoljnije ponude za kupovinu naših brodova. Tehnički detalji su usaglašeni i očekuje se potpisivanje ugovora nakon njegove finalizacije od strane advokata obje kompanije. Iz tog razloga uskoro očekujemo prvu uplatu koja će biti dovoljna kako za podmirenje plata, tako i za plaćanje svih potraživanja naših povjerilaca”, piše u mejlu koji je Tadić poslao zapovjednicima dva broda “Crnogorske”, a u koji su “Vijesti” imale uvid.

On je kapetane zamolio da to prenesu članovima posada “Kotora” i “Dvadeset prvog maja” kod kojih već duže vrijeme narasta nezadovoljstvo zbog kašnjenja isplata zarada ili plaćanje u manjem obimu od ugovorenog.

Tadić je kapetane dva broda obavijestio i da je neimenovani “novi vlasnik zainteresovan zadrži svakog člana posade koji izrazi želju da nastavi da plovi na ovim brodovima.”

Uz sadržine ovog mejla naslućuje se da je “Crnogorska” istom kupcu u jednoj transakciji prodala oba svoja broda (tzv. en-block sale), ali zasada nema više detalja o tome ko je novi vlasnik “Kotora” i “Dvadest prvog maja” i na koji način je ova prodaja izvedena te ko je eventualno, bio broker preko kojeg je nađen kupac i ugovoren ovaj posao. Nezvanična informacije “Vijesti” koje nije bilo moguće provjeriti u “Crnogorskoj”, govore da je kupac brodova iz Turske i da je pojedinačna cijena brodova bila po oko devet miliona dolara.

Brod “Kotor” inače, nalazi se u britanskoj luci Tajn gdje je 4. avgusta privremeno zaustavljen od britanske PSC inspekcije koja je prilikom njegove konrole evidentirala ukupno 22 proceduralna i tehnička nedostaka od kojih je najozbiljniji manjkava primjena Safety Managemnet Systema i međunarodne ISM konvencije o menadždmentu sistema sigurnosti. Od subote 9. avgusta u podne, “Kotor” je i zvanično zarobljen (arrested) u toj luci po odluci britanskoj suda, a na zahtjev danske kompanija “Clipper Bulk” koja je bila prethodni time charter unajmitelj brodova “Crnogorske plovidbe”.

“Clipper Bulk” već pred londonskom arbitražom vodi postupak protiv “Crnogorske plovidbe” smatrajući da mu je naša kompanija dužna 160.619,80 dolara na ime navodno preplaćene najamnine koje joj je “Clipper Bulk” uplatio za “Kotor”, odnosno još 129.755,75 dolara preplaćene najamnine za brod “Dvadeset prvi maj”.

Crnogorska plovidba već duguje oko 950.000 dolara američkim kompanijama “Moran Towing” i “Colonial” za lučke i usluge remorkera pružene “Kotoru” tokom nedavnog njegovog prinudnog zadržavanja u američkoj luci Savana, a sve su češće i žalbe pomoraca sa oba broda Međunarodnom sindikatu transportnih radnika (ITF) i lučkim vlastima država u koje uplovljavaju brodovi “Crnogorske”, da ta kompanija kasni sa isplatama zarada pomoraca.

Brod “Dvadest prvi maj” preksinoć je nakon dvodnevne plovidbe sa Tajlanda, prispio na sidrište luke Singapur gdje se i sada nalazi.

Direktor Crnogorske plovidbe u ostavci Vladimir Tadić, međutim, medijima je juče potvrdio da je kompanija navodno, u finalnoj fazi pregovora da proda samo brod “Kotor”, na pominjući da je “na doboš otišao” i “Dvadeset prvi maj”, a o čemu je dan ranije Tadič zvanično obavijestio zapovjednike oba broda.

“Ostalo je još da se usaglase neki detalji i da advokati sprovedu ugovor u djelo”, rekao je tada Tadić, dodajući da će “javnost biti obaviještena o tome ko je kupac kada se ugovor finalizuje.”

On je istakao da bi Crnogorska plovidba prodajom broda “Kotor” uspjela da izmiri sve neodložne obaveze koje opterećuju tu državnu kompaniju.

Kompanija je ove brodove kupila 2012. godine za uzeti kredit kod kineske Eksim banke od 55,7 miliona dolara, za koji je Vlada dala garancije. Posljednja rata otplaćena je početkom ove godine, uz pomoć države. Za otplaćene rate “Crnogorska” je dužna državi 33 miliona eura.