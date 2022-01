"PROBLEM JE ŠTO ŽENE MAFIJAJU" - Maca o skandalu iz emisije i Mariji Karan: "Kreten je kreten bez obzira na pol"

Glumac Dragan Marinković Maca još jednom je prokomentarisao skandal iz emisijie i situaciju u kojoj se našla Marija Karan, ali i otkrio da mu je najveća želja u 2022. godini da dobije bebu sa 20 godina mlađom suprugom.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/ATA images/Antonio Ahel

Dragan Marinković Maca napomenuo je da je pogrešno protumačeno da je napao Mariju Karan nakon što je momku razlupala automobil, a onda on nju udario. Marinković je tada čitavu situaciu prokomentarisao u svojojm emisiji u stilu da je glumica "mafijala", a sada objašnjava šta je zapravo hteo da kaže.

"Čitao sam tih dana kako su mnoge devojke palile i uništavale svojim momcima automobile. Na kraju je to uradila i Marija Karan. Čudno je da neko kao ona ima teg u automobilu, jer ja kad bih imao bejzbol palicu, verovatno bi me policija odmah privela. Nisam konkretno nju napao, nego sam uopšteno pričao koliko žene prete muškarcima i to se odobarava. Šta bi bilo da je obrnuto? Da je dečko Marije Karan izlupao automobil? To bi odmah bio skandal. Problem je što mnoge žene mafijaju. Nema potrebe za tim, kreten je kreten bez obzira na pol. Svađe u svakoj vezi postoje. Nema potrebe da se pale auta, udaraju čekićem i buše gume. Zato što se to dešava i zato nam tako porodica izgleda kako izgleda. Stop nasilju nad bilo kim i maltretiranju", rekao je Maca, kojeg sve češće viđamo kako vodi rijaliti Zadruga.

Njegovo mišljenje o tom projektu je podeljeno, jer se i sam oprobao u sličnim sadržajima.

"Ceo region bruji o Zadruzi. Ne znam šta da kažem. Imaju intimne odnose na svakom ćošku. Udaraju se, tuku. Daj Bože da se sve dobro završi. Miljana je mogla Zoli oko iskopati, to su stvari koje ne treba gledati površno. Svi to gledaju kao šalu, ali može da se završi jako loše. U taj projekat su uključeni ozbiljni psiholozi i sociolozi. Ništa nas ne sme iznenaditi. Mnogo ljudi živi baš kao ti zadrugari. Porodica je degradirana i to je činjenica", zaključio je Dragan.

Izvor: TV Pink / screenshot

Glumac je istakao da mu je najveća želja da tokom 2022. godine menja pelene bebi koju bi voleo da dobije sa suprugom Jovanom Milić.

"Svake godine mi je želja beba. Deca su mi odrasla i voleo bih da ljuljam bebu. Jovana želi da se ostvari kao majka, sjajna je sa decom i oni je vole. Ko zna zašto su dobre te neke ružne stvari koje su se izdešavale. Biće kako će biti, ali voleo bih svakako da menjam pelene i to odmah u 2022. godini. Nikada nije dovoljno dece", istakao je Maca, čija supruga je izgubila trojke u ranim nedeljama trudnoće što ih je potpuno slomilo, ali nisu odustali od potomstva.