Uhapšen je mladić koji je na skuteru prošao kroz grupu djece na rijeci Tamiš u Pančevu.

Izvor: Facebook/PrintScreen

Pančevačka policija saopštila je da je uhapsila mladića M.J. (29) zbog sumnje da je skuterom prošao kroz grupu djece na rijeci Tamiš u Pančevu. Povrijeđeno je četvoro djece.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Pančevu, uhapsili su M. J. (29) iz Pančeva zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti. Sumnja se da je on večeras, oko 19 časova, na rijeci Tamiš upravljao motornim skuterom i tom prilikom naletio na kajak u kojem se nalazilo više osoba.

Dalji rad na utvrđivanju svih okolnosti događaja je u toku. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu", navodi se u saopštenju Policijske uprave Pančevo.