Policija je saopštila da je u Danilovgradu u mjestu Martinići uhapsila M.K.(53) iz tog grada koji je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji od 4,08 g/kg.

Izvor: mondo.rs

“Kažnjen je na sudu za prekršaje sa 20 dana zatvora i tri mjeseca zabrane upravljanja vozilom B kategorije”, navela je policija na mreži X, prenosi CdM.