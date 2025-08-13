Policija je saopštila da je u Danilovgradu u mjestu Martinići uhapsila M.K.(53) iz tog grada koji je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji od 4,08 g/kg.
“Kažnjen je na sudu za prekršaje sa 20 dana zatvora i tri mjeseca zabrane upravljanja vozilom B kategorije”, navela je policija na mreži X, prenosi CdM.
