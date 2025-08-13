Odluka je donijeta 1. avgusta na sjednici vijeća kojim je predsjedavala sutkinja Mirjana Popović.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovanu žalbu odbrane Nikolete Uskoković na rješenje Višeg suda u Podgorici, kojim joj je početkom jula produžen pritvor zbog sumnje da je učestvovala u planiranju i logističkoj podršci ubistava Žarka Pejakovića i Petra Lipovine.

Odluka je donijeta 1. avgusta na sjednici vijeća kojim je predsjedavala sutkinja Mirjana Popović.

Prema navodima optužnice, Uskoković je u drugoj polovini 2024. godine, zajedno s više saučesnika, postala član kriminalne grupe organizovane radi izvršenja teških krivičnih djela, među kojima je i planiranje likvidacije Pejakovića i Lipovine, pišu Vijesti.

Prema sumnjama istražnih organa, ona i još nekoliko okrivljenih obezbijedili su stan u Podgorici, namijenjen za skrivanje i pripremu ubistva koje nije realizovano zahvaljujući intervenciji policije.

Uskoković se tereti za teško ubistvo putem pomaganja, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, te kriminalno udruživanje. Sud je u obrazloženju odluke naveo da postoji dovoljno dokaza koji ukazuju na njenu povezanost s pripremom ubistava, uključujući analize komunikacije s mobilnih telefona, izvještaje Forenzičkog centra, obdukcionu dokumentaciju i iskaze svjedoka.

“Ocjenom dokaza iz spisa predmeta prvostepenog suda, do nivoa postojanja osnovane sumnje i ovaj sud je, kao i prvostepeni, utvrdio da je okrivljena N. U. osnovano sumnjiva da je učinila krivična djela stavljena joj na teret predmetnom optužnicom, odnosno da je... postala pripadnica udruženja koje ima za cilj vršenje krivičnih djela i to protiv života i tijela - teško ubistvo”...

Pored nje, u istom predmetu optuženi su i Sava Kaluđerović, Aleksandar Dacić, Miljan Marjanović, kao i danski državljanin nastanjen u Andrijevici Tomi Ra Frost (41), koji se ranije zvao Tomica Rajović.

Apelacioni sud potvrdio je stav Višeg suda da postoji opasnost od bjekstva, s obzirom na težinu krivičnih djela, visinu zaprijećenih kazni i činjenicu da je Uskoković mlađe životne dobi, neudata i bez čvrstih veza s mjestom prebivališta. Sud je ocijenio da blaže mjere, poput zabrane napuštanja mjesta boravka ili oduzimanja putnih isprava, ne bi bile dovoljne da spriječe mogućnost da se okrivljena skloni od pravosuđa.

“Prilikom odlučivanja o daljem trajanju pritvora, ovaj sud je imao u vidu da je pritvor najteža procesna mjera za obezbjeđenje nesmetanog vođenja krivičnog postupka i da neminovno znači ograničenje prava na ličnu slobodu okrivljenih..., ali je s obzirom na sve već prethodno obrazloženo ocijenio da je navedena mjera, kako svojim trajanjem, tako i svojom težinom, nužna i srazmjerna težini krivičnih djela za koja je okrivljena osnovano sumnjiva da je učinila, pri čemu je ovaj sud vodio računa ne samo o visini zakonom zaprijećene kazne za ta djela, već i o svim okolnostima konkretnog slučaja, pa i da se svrha zbog koje se pritvor produžava ovoj okrivljenoj ne može postići nekom blažom mjerom propisanom ZKP-om. Zbog navedenog su navodi žalbe kojim se tvrdi suprotno, neosnovani”, stoji u sudskoj odluci, prenose Vijesti.

Maskirani napadači su 6. novembra 2024. oko 15.20 časova iz automatskog oružja ispalili više od 30 metaka u vozilo u kojem su se nalazili Lipovina i Pejaković.

Kao direktne počinioce tužilaštvo sumnjiči Vuka Lalatovića (25) iz Nikšića i Artura Cimermana (28) iz Beograda, za kojima policija traga. Osim za Lalatovićem i Cimermanom policija traga i za Lazarom Lazićem (31) iz Beograda.