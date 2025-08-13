Milatović je, saopšteno je iz njegovog kabineta, sinoć razgovarao sa članom Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisom Bećirovićem.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović saopštio je da je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odobrilo slanje jednog helihoptera za gašenje požara u Crnoj Gori.

Milatović je juče tokom dana razgovarao i sa predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem nakon čega je hrvatski kanader stigao u Crnu Goru.

U saopštenju piše i da se Milatović juče zahvalio i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, na podršci i helikopteru koju je poslala Srbija.

"Podsjećamo da je juče nakon razgovora Predsjednika Milatovića sa zamjenicom generalnog sekretara NATO-a Radmilom Šekerinskom, aktiviran Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (EADRCC), kao glavni mehanizam NATO-a za civilni odgovor u vanrednim situacijama čime je državama članicama upućen zahtjev za hitnu pomoć", saopšteno je.

Milatović je izrazio zahvalnost kancelaru Austrije Štokeru na spremnosti njegove zemlje da pruži pomoć Crnoj Gori u borbi sa katastrofalnim požarima u našoj zemlji.

On je uputio i zahvalnost na ogromnoj i važnoj podršci koja je stigla iz Italije.