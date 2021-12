OD PRVE PLATE SAM BAKI KUPIO DASKU ZA PEGLANJE: Glumac od 13. zarađuje - "Radio sam u pekari i cepao karte u autobusu

Dragan Marinković Maca je ostao bez oca kada je imao 12 godina, a samo godinu dana kasnije je počeo da privređuje

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Voditelj i glumac Dragan Marinković Maca pre nego što je stupio na javnu scenu bavio se različitim poslovima. Svojevremeno je pričao o svojim počecima i tome kako je zaradio prvi novac u životu.

"Počeo sam da radim sa 13 godina i to zahvaljujem svojoj majci, što me je osamostalila i vrlo rano sam, sa 16 godina, počeo da živim sam. Prvi posao mi je bio u pekari, posle sam radio u Zori, to je tvornica čokolade. U šest ujutro su me čekali džakovi od 50 kila, nema, ne sme se zakasniti ni sekunde! Pa sam cepao karte na autobuskoj, pa prao šoferšajbne i nikad nisam stao raditi. Ja sam to tako hteo. Meni ja tata rano umro, 12 i po godina sam imao, ali nisam bio mučenik, da me sad tu neko sažaljeva i samo da ti kažem - ja sam samom sebi zaradio prvi levis 501 i starke. Od prve plate sam kupio dasku za peglanje baki Mariji, maminoj majci, kupio sebi leviske i onaj sat železnički, to je tad bilo - vau!", ispričao je Maca jednom prilikom za "Kurir".

Voditelj i glumac iz prethodnih veza ima dva sina, a sada je u braku sa suprugom Jovanom, sa kojom priželjkuje zajedničko dete. Jovana je, nažalost, pre nekoliko godina imala spontani pobačaj.

"Imam sina Lava, on je '95. godište, a mlađi je 2004. To je devet godina razlike. Fjodor Simeon se zove mlađi. Imam dva divna sina, dva ponosa, jedan je pubertetlija, sad trenutno misli da je najpametniji na svetu... Ali, nema veze, on je jedno divno fino vaspitano dete i ovaj drugi mlađi isto. I imao sam sa Jovanom taj nemio događaj, taj pobačaj... Trojke su bile, i bogu se molim... To je bilo pre dve i po godine. Mislim da je Jovana baš zaslužila, vidim je kakva je sa mojom decom, mora je Bog počastititi detetom, jer bila bi sjajna majka. I ja bih inače voleo. Kad me neko pita šta bih, ja bih voleo fudbalski tim dece negde kraj mora u nekoj hacijendi i da sam ono kvartalno sa familijom, pa da onda moram neki film da radim pa me nema tri meseca i onda opet sa decom. Volim decu, deca i putovanja su smisao života", iskren je bio Maca.