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Asminu isiječena ruka nakon haosa sa Majom: Razlupala mu auto ispred stana, sad se oglasio i Taki

Asminu isiječena ruka nakon haosa sa Majom: Razlupala mu auto ispred stana, sad se oglasio i Taki

Autor Marina Cvetković
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Asmin zbog incidenta i povrede nije učestvovao u emisiji "Narod pita".

Asminu isiječena ruka nakon haosa sa Majom Izvor: YT Zadruga

Asmin Durdžić sinoć je trebalo da gostuje u "Narod pita" sa bivšom djevojkom Stanijom Dobrojević, a nakon haosa sa Majom Marinković on je zadobio povredu ruke.

Naime, Maja je demolirala Asminu automobil koji sada stoji sa razlupanom šoferšajbnom ispred zgrade u kojoj stanuju, a Asminu je nakon incidenta krvava ruka, piše Blic.

Kako "Pink.rs" prenosi on je povrede zadobio tokom žustre svađe sa djevojkom. Kako su komšije nezvanično rekle, svađa je navodno nastala zbog ljubomore jer je Maja našla Asminu poruke sa drugom djevojkom u telefonu.

Asmin se nije pojavio u emisiji

Podsjetimo, Asmin je sinoć trebao da bude gost u emisiji "Narod pita" gdje se nije pojavio, a prethodno je najavio da više neće učestvovati u programu.

- U emisiji ja i još dva rijaliti učesnika. Od 22 sata do 5 časova i 30 minuta tema je bila Nora. Kao da sam došao na podjelu budžeta Matore i Dače. Njih dvoje ni riječ nisu progovorili o sebi. Vodili su emisiju vezanu za Noru. Dragi moji, emisije za mene od danas su završene. Hvala svima koji ste bili uz mene - napisao je on na Instagram storiju nakon poslednjeg učešća u "Narod pita".

Oglasio se i Majin otac Taki nakon incidenta

Majin otac, Radomir Marinković Taki, oglasio se ovim povodom i naveo da nije upućen u dešavanja između ćerke i Durdžića.

"Nemam pojma ništa, ne znam o čemu se radi", rekao je prvo Taki.

"Zovite me sjutra", dodao je on u šoku za "Blic".

Pogledajte njegove i Majine slike:

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Tagovi

Asmin Durdžić Maja Marinković Elita auto

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