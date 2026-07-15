Svađa je kulminirala urlanjem, međusobnim optužbama i teškim riječima, zbog čega je Maji pozlilo.

Izvor: Youtube printscreen / Zadruga

Ljubavna drama Maje Marinković i Asmina Durdžića dostigla je tačku pucanja, a Bijela kuća i hotel orili su se od njihovih brutalnih uvreda i vriske, zbog čega je uletjlo i obezbeđenje!

Atmosfera na imanju je došla do potpunog usijanja kada je Asmin Durdžić odlučio da definitivno stavi tačku na vezu sa Majom, i javno joj da "šut-kartu".

Maja Marinković i Asmin žestoka svađa Elita 9 Izvor: Youtube / Zadruga

On joj je u lice sručio da više nisu zajedno i da ne želi da bude sa "niskomoralnim osobama", te da više ne može ni da zamisli da legne u krevet sa njom. Međutim, prava drama je tek uslijedila kada se sukob preselio u hotel, zbog čega je obezbeđenje moralo hitno da preplavi prostorije kako bi spriječilo dalju eskalaciju.

Asmin je potpuno izgubio kontrolu, spominjući njene ranije intimne odnose: "Sve žene su k**ve... Ja sam gledao tvoj s**s i nervozan sam. 'Ajde mrš iz hotela!".

Kada je Asmin optužio Maju da je ljubomorna na Teodoru Delić i da ga blamira, Marinkovićeva je doživjela potpuni prekid filma i udarila ga tamo gdje najviše boli.

"Sad ćeš da vidiš kako ja dobacujem! Glumiš lažnog Filipa Cara. Ne možeš da budeš on za tri života", siktala je Maja i tako ga zakucala za dno dok su momci iz obezbeđenja bili u punoj pripravnosti.

Prisjetimo se Maje i Cara:

Vidi opis Maja glavom lomi stakla u Eliti nakon što je Asmin raskinuo s njom: Urlala iz petnih žila pa joj pozlilo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Pink Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram/alex_mima_official Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Facebook/Filip Car Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: YouTube/screenshot/Zadruga Official Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram/djedovicmarko/screenshot Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen Br. slika: 11 11 / 11

Tokom žestokog okršaja, Maja je urlala iz petnih žila da će napraviti haos i da on želi da je uništi, na šta joj je Asmin hladnokrvno odgovorio: "Ti si uništena".

- Naspavaj se, pa razmisli o svojim postupcima. Šta radiš to psihopato, pi*ka ti materina. Je l' te sramota oca svog? - urlao je Asmin, dok je Maja, kojoj je u jednom trenutku pozlilo, tražila vodu i ponavljala da je cio dan namjerno provocira u "Eliti"

Vidi opis Maja glavom lomi stakla u Eliti nakon što je Asmin raskinuo s njom: Urlala iz petnih žila pa joj pozlilo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Zadruga Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Youtube printscreen / Zadruga Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Youtube printscreen / Zadruga Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Youtube printscreen / Zadruga Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Youtube printscreen / Zadruga Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Youtube printscreen / Zadruga Br. slika: 6 6 / 6 AD

Durdžić nije birao riječi, te joj je poručio da ga drži na silu, da ga je sramota pred svojom porodicom i nacijom da sedi sa njom i predložio da se "raziđu kao ljudi".

Kao vrhunac poniženja, Asmin ju je optužio da pokušava da ostvari bolji plasman u rijalitiju preko njega, dodavši da u životu nije doživeo veći blam.

Na ove riječi Maja je podivljala, i udarala glavom o staklo, dok je obezdbeđenje dojurilo za njom:

Maja glavom lomi staklo u Eliti 9 Izvor: Youtube / Zadruga

Malo potom, Maja je polupala i komodu u hotelu.

Maja lomi sve po hotelu u Eliti Izvor: Youtube / Zadruga

(Pink.rs / MONDO)