Asmin počeo da davi Maju: Izgovarao joj stravične riječi, obezbjeđenje odmah uletjelo

Haos između Asmina i Maje ne prestaje, a sada je zbog njihovog sukoba ponovo moralo da reaguje obezbjeđenje

Izvor: Instagram/zadruga

Učesnica "Elite 9", Maja Marinković ponovo se našla u centru skandala zbog odnosa sa Asminom Durdžićem. Između njih došlo je do sukoba kada je Maja napravila ljubomornu scenu svom dečku.

Ona je zamjerila Asminu jer je dao poklon Sofiji Janićijević, nakon čega je on na nju nasrnuo.

- Od**bi od mene i mrš iz mog života. Nemoj da mi se unosiš u facu - rekao joj je Asmin.

Maja je nastavila u svom stilu, te mu je poručila:

- Ti voliš kad tvoja mama gleda kako piješ vodu iz posude. Šta si nervozan? Vidjećeš kako ćeš da prođeš za sve što si rekao - poručila mu je Maja, nakon čega ju je Asmin gurnuo, a obezbjeđenje je stalo između njih.

- Guraš, a? To radiš? - pitala je Maja Marnković bijesno, a Durdžić je potom počeo žestoko da je vrijeđa.

Izvor: Instagram/zadruga

- Hoćeš da ti pljunem u facu? S*rdušo smrdljiva, m' rš sa mojih očiju, nemoj da mi prilaziš više - urlao je Asmin, pa joj još poručio:

- Ja ti lijepo kažem da ne prilaziš. Vi niste žene nego krave, mamu ti j**em smrdljivu - govorio joj je on, a nakon toga oko njih se stvorilo i obezbjeđenje.

Podsjetimo, ovo nije prvi put da je došlo do haosa u njihovoj vezi.



