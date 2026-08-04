Pravo na subvenciju imaju vlasnici stambenih objekata na teritoriji opštine Pljevlja koji koriste peći i kotlove na pelet i ispunjavaju propisane uslove. Subvencioniše se nabavka najviše dvije palete peleta.

Izvor: TV Prva/screenshot

Građani Pljevalja od danas mogu podnositi zahtjeve za subvencije za nabavku peleta, a ove godine lokalna uprava obezbijedila je značajno veću podršku nego ranije. Umjesto prošlogodišnjih 100 eura po paleti, subvencija sada iznosi 50 odsto cijene peleta, odnosno najviše 160 eura po paleti, čime Opština nastavlja višegodišnji program podsticanja korišćenja ekološki prihvatljivijih energenata, pišu Vijesti.

Pravo na subvenciju imaju vlasnici stambenih objekata na teritoriji opštine Pljevlja koji koriste peći i kotlove na pelet i ispunjavaju propisane uslove. Subvencioniše se nabavka najviše dvije palete peleta.

Predsjednik Opštine Dario Vraneš poručio je da su sredstva za ovu namjenu obezbijeđena i da nema razloga za stvaranje gužvi prilikom podnošenja zahtjeva.

Uz zahtjev je potrebno priložiti originalni dokaz o plaćanju, fiskalni račun sa iskazanim PDV-om iz 2026. godine, fotokopiju žiro-računa, fotokopiju lične karte, dok novi korisnici dostavljaju i podatke potrebne za upis u opštinsku bazu. Prijavni obrasci mogu se preuzeti u arhivi Građanskog biroa Opštine Pljevlja.

Isplata odobrenih sredstava obaviće se u roku od mjesec od dana podnošenja zahtjeva, a pravo na subvenciju građani mogu ostvariti do kraja 2026. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za ovu namjenu.

Prošle godine Opština je primjenjivala drugačiji model podrške, prema kojem je subvencija iznosila 100 eura po paleti, odnosno najviše 200 eura za dvije palete. Ove godine vraćen je model finansiranja polovine troškova nabavke peleta. Prethodnom odlukom bilo je predviđeno da se subvencioniše do 135 eura po tone, ali je taj iznos na posljednjoj sjednici lokalnog parlamenta povećan na 160 eura po paleti, prenose Vijesti.

Program podsticanja energetske efikasnosti kroz korišćenje i nabavku ekološki prihvatljivih energenata Opština Pljevlja sprovodi od 2015. godine.

U prvoj godini program je koristilo 280 građana, dok je danas u evidenciji Opštine oko 1.200 domaćinstava koja posjeduju peći i kotlove na pelet. Za ovu mjeru lokalna samouprava je do sada izdvojila više od dva miliona eura.