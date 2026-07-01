Masovna tuča u Eliti pred samo finale: Boru dva puta udarali, a Maja razvaljivala vrata da bije Asmina (Video)

Mina Vrbaški i Viktor Gagić prebili Boru Santanu, a Maja Marinković i Asmin Durdžić dotakli novo dno rijaliti sukobom

Izvor: Elita 9 / screenshot

Finale Elite se bliži, a zbog sukoba koji su se samo sinoć odigrali, prijeti da pomanjka učesnika koji će poslednje večeri napuštati imanje u Šimanovcima.

Prvo su se pobili Bora Santana sa jedne strane i Mina Vrbaški i njen partner Viktor Gagić, sa druge strane.

Bora Santana je tokom sukoba uputio niz najnižih uvreda Mini i Viktoru, što je dodatno zapalilo atmosferu. Viktor je u jednom trenutku uspio da se otrgne obezbjeđenju i krene ka Bori, dok je Santana pokušao da se odbrani.

U opštem metežu Bora je završio sa udarcem u predjelu glave, nakon čega se uhvatio za glavu i zakukao. Međutim, ni tada se sukob nije smirio, jer mu je potom prišla i Mina Vrbaški, pa je došlo do novog fizičkog obračuna.

Asmin se zabrakadirao

Maja Marinković i Asmin Durdžić žestoko su se sukobili u "Eliti 9", a nakon što joj je poručio da je njihova veza gotova Asmin se zabarikadirao u hotelu.

Na imanju u Šimanovcima sinoć se odvijala prava drama, koja je počela još jednom svađom Maje i Asmina, a završila se raskidom i brutalnim uvredama.

Izvor: Elita 9 / screenshot

Maja je prigovorila dečku da gleda u neku od učesnica ''Elite 9'', što je kod njega izazvalo erupciju bijesa, pa je partnerki uputio niz skandaloznih uvreda.

Nakon što je obezbjeđenje konačno uspjelo da ih razdvoji, Asmin je ušao u hotel, pa uzeo drvenu motku, koju je pričvrstio za vrata, kako Maja ne bi mogla da uđe. Marinkovićeva je pokušala da razvali vrata, ali je obezbeđenje hitno reagovalo i odvratilo je od toga.

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