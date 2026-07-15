"Ta žena je spremna za ludnicu": Maja glavom lomila stakla, oglasila se Asminova majka i tražila obezbeđenje za finale

Sinoć je bio pravi haos u Eliti kada je Maja Marinković u naletu bijesa lomila stvari po imanju, brutalno vrijeđala Asmina Durdžića i njegovu porodicu, a potom ga i gađala kamenjem u glavu.

Izvor: Youtube / Zadruga

Sinoć je nastao neviđeni kolaps u Eliti koji je digao skoro sve pripadnike obezbeđenja rijalitija na noge. Maja je glavom lomila stakla u rijalitiju, gađala Asmina kamenjem, nakon čega se oglasila njegova majka Mevlida Durdžić.

Ona je šoku poručila da je njen sin napravio "ogromnu grešku" ulaskom u vezu sa starletom.

- Baš sam izgubljena! Je l' vi vidite ovu ludnicu?! Ova žena je stvarno spremna za ludnicu!" započela je Mevlida svoje dramatično izlaganje, ističući da ne zna zašto je Maja toliko provocira i psuje, s obzirom na to da je ona nikada nije uvrijedila, već samo tvrdila da ne predviđa srećan kraj toj vezi.

Ona je iznela jezive sumnje vezano za Majino mentalno zdravlje.

- Da ja sad njoj sve vratim, to nije moj nivo. Ona je psihopata, teški psihopata", izjavila je Mevlida. Ona je najavila i dolazak na finale rijalitija kako bi dočekala sina, ali uz dozu straha: - Ima tamo obezbeđenja, a i policije, ako me bilo ko bude napao. Ne idem ja u Beograd da se svađam i tučem, ali ona prijeti.

Ona nije poštedila ni Majinog oca Takija Marinkoviću, zapitavši se šta on hoće od njih kada ga nikada nisu uzimali u usta. - Taki treba prvo da poradi na svojoj ćerki, da je nauči i savjetuje, oštro je poručila.

"Nismo mi krivi što smo rodili budale"

Ipak, priznala je da ne opravdava ni ponašanje svog sina kada psuje i vrijeđa tuđe porodice i mrtve, te da ga zbog toga stalno kritikuje.

- Roditelji nisu krivi što smo mi rodili budale i poslali ih tamo, mada nisam ga ja ni poslala, otišao je sam da mu se svijet smije", priznala je iskreno Asminova majka za "Pink".

- Mislim da je Maja stvarno bolesna, ovo je jezivo šta ona radi. Ja sa njom ne bih smjela sama sjedjeti u sobi, plašila bih se", rekla je Mevlida.

Dotakla se i Stanije Dobrojević, sa kojom se Maja i te kako družila.

Vidi opis "Ta žena je spremna za ludnicu": Maja glavom lomila stakla, oglasila se Asminova majka i tražila obezbeđenje za finale Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Zadruga Official / youtube Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Zadruga Official / youtube Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Zadruga Official / youtube Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Zadruga Official / youtube Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Zadruga Official / youtube Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Zadruga Official / youtube Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Zadruga Official / youtube Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Zadruga Official / youtube Br. slika: 8 8 / 8

- Stanija je za njih institucija. Nema šta da kažem, bori se sama jadna tamo, a Taki kaže da je bio sa Stanijom u WC-u. I to je čovjek, to je karakter?!", jasna je bila Asminova mama.

Pogledajte snimak sinoćnjeg incidenta: