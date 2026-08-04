Vlada Crne Gore pokrenula je postupak davanja koncesije za korišćenje dijela podzemnih voda sa izvorišta Vidrovanska voda, na području Trnova–Vidrovan, za flaširanje, pakovanje i dopremanje vode u komercijalne svrhe.

Izvor: MONDO/Ivona Ulićević

Budućem koncesionaru Vlada nudi korišćenje podzemnih voda na period do 30 godina. Planirana investicija iznosi pet miliona eura, dok ekonomske projekcije predviđaju da bi fabrika već u trećoj godini mogla ostvarivati pet miliona eura prihoda, a u petoj 2,6 miliona eura neto dobiti. Povrat investicije procijenjen je na pet godina, piše poslovni portal eKapija, piše Dan.

Planirana je izgradnja i opremanje punionice kapaciteta 12.000 boca na sat, uz najmanje 20 novih radnih mjesta u početnoj fazi. Nakon proširenja proizvodnje, broj zaposlenih trebalo bi da premaši 50.

Koncesioni akt predviđa da budući koncesionar bude izabran na javnom nadmetanju u otvorenom postupku.

Javna rasprava o Predlogu koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje dijela vode sa izvorišta "Vidrovanska voda" održana je od 16. juna do 1. jula, a izbor koncesionara mogao bi uslijediti tokom septembra ili početkom oktobra.

Da bi Nikšić do kraja godine mogao dobiti kompaniju koja će proizvoditi "Vidrovanku", najavio je i predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević.

,,Lijepa vijest koju sam čuo je da ćemo do kraja godine vjerovatno imati vodu koja će se proizvoditi u našem gradu, sa izvora Vidrovana. Informacije koje imam sa državnog nivoa su da će biti otvorena firma koja će proizvoditi vodu 'Vidrovanka', kazao je Kovačević u junu ove godine", javlja Dan.

Kako piše portal eKapija, ukupno ulaganje procijenjeno je na pet miliona eura. Oko 40 odsto investicije trebalo bi da bude finansirano iz sopstvenog kapitala, dok bi 60 odsto bilo obezbijeđeno kroz dugoročni kredit, uz mogućnost finansiranja preko Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Država navodi da eksploatacija ne bi trebalo da ugrozi izdašnost izvorišta. Raspoloživi resurs procijenjen je na 500 kubnih metara dnevno, dok bi maksimalna potreba fabrike iznosila 120 kubika. Planirana eksploatacija koristila bi između 12 i 25 odsto prirodnog dotoka, što bi, prema dokumentu, trebalo da garantuje održivo korišćenje bez uticaja na hidrogeološku ravnotežu i okolne korisnike.

Koncesiono područje obuhvata zahvatni objekat, odnosno bunarski sistem na lokaciji Trnovo–Vidrovan, u okviru kraškog pukotinskog akvifera Vojnik–Golija–Studena. Parcela na kojoj se nalazi lokacija ima 8.300 kvadratnih metara i nalazi se u katastarskoj opštini Rastovac.

Projekat, osim punionice, obuhvata izgradnju laboratorije, skladišta i logističke infrastrukture. Predviđeno je i korišćenje recikliranih i obnovljivih materijala i energije. Naime, polovina ambalaže trebalo bi da bude izrađena od recikliranih materijala, dok bi četvrtina potrebne energije dolazila iz solarnih panela, piše Dan.

Procjenjuje se da bi plasman vode na inostrana tržišta mogao donositi više od tri miliona eura priliva godišnje.

Kao važan oslonac za plasman proizvoda navodi se turizam. Naime, tokom ljetnjih mjeseci potrošnja flaširane vode raste i do 40 odsto iznad prosjeka, a Nikšić bi, zahvaljujući položaju, mogao biti i važna distributivna tačka, jer bi se voda iz punionice mogla relativno brzo dopremati prema primorju i planinskim turističkim centrima.