"Dejan mi je na bloku do daljnjeg": Ispovijest Davida Dragojevića o odnosu sa bratom i njegovom ulasku u Elitu 10

Bivši rijaliti učesnik David Dragojević otkrio je kako mu porodica i očinstvo donose sreću.

Izvor: YouTube printscreen

David Dragojević ostavio je rijaliti karijeru iza sebe i danas uživa u čarima očinstva i porodici, za koju kaže da mu je na prvom mjestu i najbitnija, a sada je otkrio da je nikad srećniji, kao i kakvi su mu dalji planovi.

David trenutno boravi na primorju, u Ulcinju, odakle je i porodica njegove supruge, ali ističe da mu nedostaju, s obzirom da njegov posao zahtijeva da bude prisutan u Novom Sadu.

Pogledajte njegove fotografije:

"Moji su sve vrijeme na moru, oni uživaju već 2 mjeseca, ja sam bio prije mjesec dana, sad sam opet došao kod njih da ih vidim. Zbog posla ne mogu toliko dugo da budem odsutan iz Srbije, iz Novog Sada. Ali oni mogu. Ide ujutru sin na plažu, vode ga mama i baka, zaspi na plaži, dođe preko dana, uveče se šeta", priča David i dodaje:

"Bolje to nego da je kući pod klimom u Novom Sadu, ovde mu je jednostavno bolje, zbog zdravlja, zbog svega."

"Pa teško mi je palo, baš. Opet, evo drugi put sad, isto kada sam došao,kad uđem u kuću i kad vidim njega tako malog, ono, malo, tvoj sin, tako je, kad te pogleda i odmah krene, nije te zaboravio, jednostavno, odmah krene ka tebi, ja ga uzmem u naručje, on je srećan, onda gleda. Jednostavno, ne znam, nevjerovatan osjećaj. Ne može da se opiše, to mora da se doživi. Jednostavno, to je neki osjećaj, što sam ja rekao, iz porodilišta, i kad odem po njega, kad sam ga uzeo u ruke prvi put. Jedva sam čekao da dođem da ih vidim. Mjesec dana je puno. Jedan veliki period, koliko sam bio bez njih, ali opet, moram zbog posla."

"Žena provjerava sa kim sam i gdje sam"

Dragojeviću teško pada razdvojenost, ali mu prija da supruga provjerava sa kim je i gdje je jer, kako on kaže, to je znak da joj je stalo.

Evo kako zajedno izgledaju:

"Kao i svaka žena, naravno. 'Gdje si? Šta si? S kim si? Kad ćeš kući?'. Standardno, ono ženski, gdje, šta, kako. Kao i svaka žena, hoće sve i ne može ništa. Ko može to da dešifruje i da objasni njihovu filozofiju, alal mu vjera. Ali dobro je. Doza ljubomore, ja kažem, i sve to što se podrazumijeva je normalno, to je znak ljubavi. Ako toga nema, ako nema neka ravna linija, i to sve znači da je onda već otišao u neku drugu krajnost, i ta neka. .. ali ja volim, volim. Jednostavno, nekada prija ti to, znaš da je nekom stalo do tebe", kaže bivši rijaliti učesnik.

"Dejan mi je blokiran do daljnjeg"

David ne krije da mu prija rad, ali da ga brat Dejan Dragojević samo zove da nešto rade, ali ga često bježi od tih poslova.

"On samo zove: 'Idi, radi nešto, ajde, lupaj, mješalica', ujutru me zove, pita gdje si, šta radiš... Dejan mi je na bloku sad. Blokiran je do daljnjeg. Ajde, samo da radim nešto, pa ne mogu ja tako. Zvao sam ga da dođe, probaće da ulovi malo, 2-3 dana, ako može da dođe, dok sam ja tu, to ćemo još da vidimo, ja bih jako volio, ali, Bože moj. Radi, sređuje kuću sa Jovanom, imaju 100 stvari, tako da, ajde, volio bih da dođe, ali vidjećemo, čisto sumnjam. Fenomenalan odnos imamo on i ja, jednostavno, on je moj mlađi brat", ističe on.

Ovako su Dejan i David izgledali nekada:

"Rijaliti nikada više, Tamara me ne bi pustila"

David ističe da se nikada ne bi vratio u rijaliti, ali ni žena ga ne bi pustila.

"Što se tiče perioda rijalitija, nikada se ne bih vratio, mnogo tih ljudi i to sve, ali rijaliti kao rijaliti, ja sam tamo proveo skoro 2 godine. Ne mogu da kažem nikad se ne bi vratio, možda bih se i vratio, nikad se to ne zna", ističe David za Blic.

"Ne vjerujem da bi me pustila, možda uz neki dogovor i sve to, dogovor kuću gradi, što se kaže, nikad ne reci nikad. Ja ništa loše za rijaliti ne mogu da kažem, meni je donio dobru stranu što se tiče toga, Dejan se posle rijalitija vratio i kući, izgradili smo odnose, bilo je to isto jedan, onako, i stresan period i lijep period. Uvijek postoji neka opcija, tako da, tu ne zatvaram vrata nikad."