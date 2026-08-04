Mustafa rasplakao Staniju u emisiji pa otkrio detalje Asminove drame s Majom: "Možda je u bolnici, ne javlja se"

Rijaliti učesnica Stanija Dobrojević pojavila se sinoć na snimanju emisije "Narod pita", ali bez Asmina Durdžića, koji se nije pojavio u studiju.

Izvor: Youtube printscreen / Zadruga

Tokom emisije "Narod pita" došlo je do neočekivanog obrta kada se uživo uključio Asminov otac Mustafa Durdžić, koji je govorio o sukobu njegovog sina i Maje Marinković.

Mustafa se javio vidno uznemiren i iznio tvrdnje o incidentu koji se, prema njegovim riječima, dogodio sinoć u Beogradu.

Evo kako izgleda Asminov otac:

- Nisam baš tako dobro, ali preživjeću i ovu noć. Asmin i Maja su imali sukob, ne znamo šta je bilo s njim, vidio sam slike da ima krvave ruke, razbijeno auto, šoferšajbnu - ispričao je Mustafa zabrinuto.

On je dodao da postoji mogućnost da je Asmin Durdžić u bolnici i da se zbog toga ne javlja.

- Ko zna šta se tamo dešavalo, vidiš kakve su mu ruke, zato se i nije pojavio u emisiji. Možda je u bolnici, ne znam, prave probleme po Beogradu, razbijaju automobile - dodao je Asminov otac.

Mustafine riječi rasplakale Staniju

Tokom uključenja Mustafa se obratio i Staniji, pruživši joj podršku, što je kod nje izazvalo emotivnu reakciju.

- Ja sam nju gledao kao ćerku, ja sam prvi put čuo šta su govorili za njenog oca, meni je veoma žao zbog toga. Kad su se Asmin i Stanija upoznali, oni su nas zvali na kameru, ja nikada nisam vidio ljepši par na svijetu, u mojim očima je to bila sva ljepota svijeta - rekao je Mustafa.

Pogledajte susret Asminovih roditelja sa Stanijom na Pinkovoj žurki:

Mustafa je otkrio i da se ranije tokom dana dopisivao sa Asminom, moleći ga da se civilizovano ponaša, lijepo obuče i izvini Staniji. Stanija mu je na ove riječi toplo odgovorila:

- Hvala Mustafi za podršku, ali nemate vi potrebe da se izvinjavate ni za šta, nemate šta kome da se pravdate – poručila je Dobrojevićeva.

Mustafa je stao u odbranu svog sina, odbacujući optužbe da je glup ili nasilan.

– Asmin je šarmantan, inteligentan, nimalo nije glup, ne može glup čovjek da ima milion eura. On nije zločest, nije nasilnik, Stanija njega dobro poznaje – rekao je Mustafa.

Ipak, uputio je i jasnu kritiku na račun Maje Marinković, poručivši da nema potrebe da toliko kontroliše njegovog sina.