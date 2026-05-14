Večeras je drugo polufinale Evrovizije: Ovo je tačan redosled nastupa, dvije zemlje su ozbiljni favoriti

Autor Đorđe Milošević
Mnogi su još u utorak priznali da je prvo polufinalno veče bilo dosta napetije i zahtjevnije i da je u toj grupi bilo više favorita.

Večeras je drugo polufinale Evrovizije

Večeras se održava drugo polufinale Evrovizije 2026, nakon kojeg ćemo saznati još deset zemalja koje će izboriti plasman u veliko finale zakazano za subotu u Beču. Publika širom Evrope sa nestrpljenjem očekuje novu takmičarsku noć, a kladionice već imaju svoje glavne favorite za prolazak dalje.

Nakon što je Srbija, zahvaljujući grupi "Lavina" i pjesmi "Kraj mene", uspjela da se plasira u finale tokom prve polufinalne večeri, večeras će se kompletirati spisak svih finalista ovogodišnje Evrovizije.

Posebnu pažnju domaće publike privlače i predstavnici iz regiona, pa će večeras na scenu izaći takmičari iz Bugarske, Rumunije i Albanije.

Prema trenutnim prognozama evrovizijskih kladionica, najveći favoriti za prolazak u finale iz druge polufinalne večeri su Danska i Australija. Odmah iza njih nalaze se Rumunija i Ukrajina, koje takođe važe za ozbiljne kandidate za ulazak u završnicu takmičenja.

Redosled nastupa u drugom polufinalu Evrovizije 2026

  1. Bugarska: Dara - Bangaranga
  2. Azerbejdžan: Jiva - Just Go
  3. Rumunija: Alexandra Căpitănescu - Choke Me
  4. Luksemburg: Eva Marija - Mother Nature
  5. Češka: Daniel Zizka - Crossroads
  6. Jermenija: Simón - Paloma Rumba
  7. Švajcarska: Veronica Fusaro - Alice
  8. Kipar: Antigoni - Jalla
  9. Letonija: Atvara - Ēnā
  10. Danska: Søren Torpegaard Lund - Før vi går hjem
  11. Australija: Delta Goodrem - Eclipse
  12. Ukrajina: Leléka - Ridnym
  13. Albanija: Alis - Nân
  14. Malta: Aidan - Bella
  15. Norveška: Jonas Lovv - Ya Ya Ya

