Stravične scene tokom nastupa Izraela na Evroviziji: Obezbjeđenje ga baca na pod i iznosi, pojavio se snimak

Evrovizija i ove godine izaziva brojne kontroverze zbog dozvoljavanja Izraelu da se takmiči, dok Rusiji zabranjuju, a obije zemlje uključene su u ratove.

Tokom prve polufinalne večeri "Evrovizije" u Beču došlo je do nekoliko incidenata u publici, a snimci koji kruže društvenim mrežama izazvali su veliku pažnju javnosti. Na objavljenim video-zapisima vidi se kako pripadnici obezbjeđenja reaguju zbog propalestinskih poruka i povika tokom programa.

Na jednom od snimaka vidi se mladić koji uzvikuje "Oslobodite Palestinu", nakon čega mu prilazi obezbjeđenje sa pokušajem da ga utiša. Kako se može videti na društvenim mrežama, situacija je ubrzo eskalirala, pa je jedan član obezbjeđenja oborio mladića na pod.

Pored toga, pojavili su se i drugi snimci iz dvorane na kojima se vidi kako obezbjeđenje izvodi još dvije osobe iz publike.

A protester against Israel was arrested inside the arena during Israel performance — Eurovision News (@EurovisionNewZ) May 12, 2026

Kako se može čuti na snimcima koji su osvanuli na društvenim mrežama, oni su tokom programa uzvikivali poruke "Stop genocidu" i "Sloboda Palestini“.

Ovi incidenti izazvali su burne reakcije na internetu, gdje se vodi velika rasprava o odnosu organizatora "Evrovizije" prema političkim porukama i protestima tokom ovogodišnjeg takmičenja.

Jedan dio javnosti smatra da su organizatori samo poštovali pravila takmičenja koja zabranjuju političke poruke tokom prenosa, dok drugi tvrde da je riječ o slobodi govora i izražavanju podrške civilima u Palestini.

Podsjetimo, i prije početka prvog polufinala u Beču su organizovani protesti protiv učešća Izraela na "Evroviziji". Demonstranti su tada nosili palestinske zastave i transparente sa porukama podrške Palestini, a okupljanje je privuklo veliku pažnju medija i prolaznika u austrijskoj prijestonici.