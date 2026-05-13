Drastičan skok Srbije na kladionicama: Evo na kojem su mjestu komšije nakon prolaska u finale Evrovizije

Crnogorska predstavnica, Tamara Živković nije uspjela da izbori plasman u finale Eurosonga. Naše komšije, Srbija i Hrvatska, našle su se među deset zemalja koje nastavljaju borbu za pobjedu.

Prema trenutno aktuelnim prognozama, glavni favorit za pobjedu na "Evroviziji 2026" je Finska, dok se na drugom mjestu nalazi Grčka. Treća pozicija trenutno pripada Danskoj.

Sudeći prema aktuelnoj situaciji na kladionicama, Srbija se sa predstavnicima iz grupe "Lavina" nalazi na 20. mjestu, ali nema sumnje da će se do finala ta situacija promijeniti.

Grupa "Lavina" i pjesma "Kraj mene" skočila je na kladionicama.