Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči potvrdio je napade na američke baze u Kuvajtu i Bahreinu kao odgovor na agresiju SAD-a.

Izvor: X/@sentdefender/Printscreen

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je večeras da su oružane snage te zemlje izvele "udare u samoodbrani" na lokacije koje Sjedinjene Američke Države koriste za napade na trgovačke brodove i kršenje primirja.

Aragči je u objavi na društvenoj mreži X poručio da će "bilo kakav neprijateljski čin naići na trenutan i odlučan odgovor", dodavši da se "ono što sankcije i rat nisu uspjeli da postignu, neće postići sa još više rata".

Uz izjavu je objavio i video-snimak američkog šefa diplomatije Marka Rubija koji hvali savezničku saradnju Kuvajta i UAE sa Vašingtonom tokom operacije "Epski bes", kako su SAD nazvale svoje inicijalne udare na Iran krajem februara i početkom marta.

Šef iranske diplomatije potvrdio je da je Teheran ciljao američke baze u Kuvajtu i Bahreinu, kao i brod u blizini Ormuskog moreuza. Prema njegovim riječima, napadi raketama i dronovima pokrenuti su nakon što je američka vojska projektilom *Hellfire* (Helfajer) onesposobila naftni tanker pod zastavom Bocvane koji je plovio prema ostrvu Harg, glavnom iranskom čvorištu za izvoz nafte.

Our Armed Forces are conducting self-defense strikes on sites the U.S. is permitted to use to attack civilian shipping and violate the ceasefire.



Any hostile act will be met with an immediate, decisive response. What sanctions and war failed to achieve won't be won with more warpic.twitter.com/CwjULJ6PeI — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi)June 3, 2026

Šta se dogodilo u Kuvajtu?

Podsjetimo, nakon silovitog noćnog osvetničkog napada Irana na Kuvajt i Bahrein, u kojem je više od 60 ljudi ranjeno, a najmanje jedna osoba poginula, na Bliskom istoku izbila je diplomatska oluja. Niz arapskih zemalja oštro je osudio iransku agresiju, a u regionu vlada ogroman bijes zbog udara na civilne ciljeve.

Terminal One at Kuwait International Airport suffered significant damage, with multiple civilians being injured, in last night’s retaliatory drone and missile attack by Iran, which reports initial claimed had only failed to target Ali Al Salem Air Base.pic.twitter.com/m2g4NaIt4f — OSINTdefender (@sentdefender)June 3, 2026

Sam iranski udar bio je odgovor na akciju američke vojske koja je tek nešto ranije izvela, kako navode, "samoodbrambene" vazdušne udare na iransko ostrvo Kešm u Hormuškom moreuzu. Komanda američke vojske ističe da je cilj tog napada bila iranska vojna zemaljska kontrolna stanica, a udar je izveden kao odgovor na stalne pokušaje iranskih napada širom Bliskog istoka.

Amerikanci su takođe potvrdili da su tokom noći oborili tri iranska drona usmjerena prema civilnim brodovima u regionalnim vodama. Nešto ranije, američke snage su u sklopu pomorske blokade Hormuškog moreuza pogodile i onesposobile prazan naftni tanker koji je plovio pod zastavom Bocvane prema Iranu.

(Index/MONDO)