Jedan od favorita Evrovizije se povrijedio nakon polufinala: Oglasio se i otkrio da li će nastupiti u finalu

Autor Ana Živančević
Predstavnik Grčke se povredio nakon polufinala Evrovizije, sada je otkrio kako se osjeća.

Jedan od favorita Evrovizije se povrijedio nakon polufinala

Grčki pjevač Akilas doživio je manju nezgodu nakon nastupa u prvom polufinalu Evrovizije, pri čemu je zadobio lakšu povredu.

Nekoliko sati nakon što se plasirao u veliko finale koje je zakazano za subotu, 16. maja, pevač je objasnio šta se tačno dogodilo.

Kako je naveo, nakon objave rezultata bio je toliko uzbuđen da je počeo da skače i pleše po prostoru u kojem se održava takmičenje.

U tom trenutku je došlo do povrede - istegao je mišić u leđima.

"Nakon objave rezultata bio sam toliko srećan, skakao sam i plesao i doživio mali incident. Malo sam istegao mišić u leđima", rekao je on za Wiwibloggs.

Zbog povrede, Akilas je bio prinuđen da otkaže neke obaveze, ali je istakao da to neće uticati na njegov nastup u finalu.

"Ne brinite, bićemo dobro do finala. Danas me samo malo boli, ali želio sam da dođem. Morao sam da otkažem neke stvari kako bih se odmorio za naredne dane. Hvala vam na ljubavi i podršci", poručio je pjevač.

