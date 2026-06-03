VJT u Beogradu saopštilo je da je krivična prijava protiv trojice policajaca iz Milićevog obezbeđenja odbačena

Izvor: Kurir//Ilija Ilić/privatna ahriva

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je odbacilo krivičnu prijavu Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta MUP-a RS, podnesenu protiv trojice policijskih službenika B.M, S.S. i P.P. zbog po jednog krivičnog djela neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca i po jednog krivičnog djela pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela, jer ne postoje osnovi sumnje da su izvršena krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti.

Podsjetimo, riječ je o policajcima koji su bili uhapšeni zbog sumnje da nisu prijavili ubistvo Aleksandra Nešovića Baje.

-U toku istrage koja se vodi zbog izvršenja krivičnog djela teško ubistvo na štetu A.N. 12. maja 2026. godine u restoranu „27“, tužilaštvo je utvrdilo da iz iskaza ispitanih svjedoka i prikupljenih materijalnih dokaza proizilazi da B.M, S.S. i P.P. nisu bili na licu mjesta u vrijeme izvršenja krivičnog djela teško ubistvo, kako se to navodi u krivičnoj prijavi - navodi se u saopštenju.

Naime, kako se dodaje, uvidom u kamere koje snimaju garažu i izlaz iz garaže od kuće oštećenog A.N. od 12. maja 2026. godine uočava se da u 22:45 časova iz garaže izlazi vozilo crne boje marke „BMW X7“ kojim upravlja oštećeni, kao i da u 23:08 časova iz iste garaže ponovo izlazi isto vozilo kojim ponovo upravlja oštećeni.

-Uvidom u kamere koje snimaju ulicu Andre Nikolića u 23:09 časova uočava se službeno vozilo marke „BMW 5“, crne boje, a iza njega službeno vozilo marke „Fiat Tipo“ bijele boje, koja su snimljena na nadzornoj kameri lokala „Coffee Dream“, kako se kreću ka kružnom toku prema Užičkoj ulici. Navedena službena vozila koriste okrivljeni V.M. i policijski službenici - pripadnici njegovog obezbjeđenja. Uvidom u kamere na adresi okrivljenog V.M. (Veselina Milića, prim. aut.) sa datumom 12. maja 2026. godine utvrđuje se da u 23:15:40 časova vozilo crne boje marke „BMW 5“ prolazi kroz rampu, u tom momentu se rampa otvara - dodaje se.

U 23:16:20 časova vozilo marke „BMW 5“ ulazi u garažu, iz vozila prvo izlazi lice u crnoj jakni, radi se o okrivljenom P.P, a zatim suvozač u žutoj jakni, a radi se o okrivljenom S.S, dok naposlijetku sa zadnjeg sjedišta izlazi okrivljeni V.M. u 23:17 časova i ulazi u ulaz od zgrade.

Zatim u vozilo ulaze okrivljeni S.S. i P.P, dok u 23:19 časova vozilo napušta garažu.

-Uvidom u kamere PU za grad Beograd uočava se da u 23:29:47 časova u garažu PU za grad Beograd ulaze dva vozila, i to bijelo vozilo marke „Fiat Tipo“ i vozilo marke „BMW 5“ - navodi se.

Uvidom u bazne stanice i listing telefona koji koristi okrivljeni B.M, a gledano u okviru spornog vremenskog perioda, kako je saopšteno iz tužilaštva, utvrđuje se da je navedeni broj registrovan 12. maja 2026. godine u 23:08:25 časova na baznoj stanici Hipodrom 2, Požeška, KO Čukarica, a zatim u 23:12:00 na baznoj stanici Užička 2 privremena, Beograd, Savski venac, dok je u 23:18:46 i 23:20 detektovan na baznoj stanici Neznanog junaka 23, a u 00:15:20 na baznoj stanici Altina 2, Naselje Abebe Bikile 31, KO Zemun Polje, dok je naredni put registrovan 13. maja 2026. godine u 11:45:55 na baznoj stanici Autoput Mali Mokri Lug, Sretena Vukosavljevića 8j.

-Uvidom u listinge i bazne stanice za broj koji koristi okrivljeni S.S. utvrđeno je da je broj registrovan dana 12. maja 2026. godine u 23:08:25 časova na baznoj stanici Grafičar 2, Vase Pelagića 31 Senjak, zatim u 23:18:46 i 23:19:12 na baznoj stanici Neznanog junaka 23, dok je sljedeći put registrovan 13. maja 2026. godine u 13:36:29 na baznoj stanici Novo groblje, prostor oko Novog groblja, Ruzveltova 50 - dodaje se.

Uvidom u Google Maps, kako je pojašnjeno, utvrđeno je da je adresa prebivališta oštećenog Aleksandra Nešovića udaljena oko sedam minuta vožnje u noćnim uslovima do restorana „27“, dok je na isti način utvrđeno da je adresa prebivališta okrivljenog Veselina Milića udaljena oko sedam minuta vožnje u noćnim uslovima do restorana „27“.

-Uvidom u četiri primjerka zapisnika o vještačenju uređaja za automatsku obradu podataka, i to telefona okrivljenih S.S, P.P. i B.M, kao i priloga dostavljenih uz vještačenje, br. zapisnika P br. 1-6/1-4/43-5 od 1. juna 2026. godine, utvrđeno je da su okrivljeni 12. maja 2026. godine u restoranu „27“ bili prije 15 časova, da su u 23:06 dali međusobni znak za „pokret“, te da se po sadržajima komunikacije utvrđuje da nisu bili na mjestu događaja u kritično vrijeme - zaključuje se.

Nakon razmatranja spisa predmeta i prikupljenih dokaza, iz tužilaštva je saopšteno da je utvrđeno da nema dokaza koji ukazuju da su okrivljeni izvršili krivična djela koja im se krivičnom prijavom stavljaju na teret, kao i da činjenični opis radnji koji je dat u krivičnoj prijavi ne odgovara činjenicama utvrđenim tokom ovog postupka.

-Naime, uvidom u video-snimke sa nadzornih kamera na adresi prebivališta oštećenog A.N. utvrđeno je da oštećeni ponovo izlazi iz svoje garaže u vozilu marke „BMW X7“ u 23:08 časova, dok je na osnovu iskaza svjedoka V.R. i neposrednim uvidom u njegov mobilni telefon utvrđeno da on u 23:09 ostvaruje telefonski poziv putem aplikacije WhatsApp sa oštećenim, koji poziv traje sve do 23:14 časova. Za to vrijeme, službeno vozilo marke „BMW 5“ kojim upravlja okrivljeni P.P., u kojem je na mjestu suvozača okrivljeni S.S, kao i službeno vozilo marke „Fiat Tipo“ kojim upravlja okrivljeni B.M, već se nalaze van kruga restorana „27“ i kreću se jedan za drugim ka adresi štićenog lica, što je utvrđeno uvidom u video-snimke sa nadzornih kamera na kojima je u 23:09:39 časova registrovan prolazak oba vozila kroz ulicu Andre Nikolića, dok je u 23:15:40 snimljen prolazak vozila marke „BMW 5“ kroz rampu i njegovo spuštanje ka garaži zgrade na adresi prebivališta okrivljenog V.M. - detaljno je objašnjeno iz VJT u Beogradu.

Pored toga, na osnovu iskaza svjedoka V.R. i vremenskog perioda koje je oštećenom potrebno da stigne do restorana „27“, utvrđeno je da se oštećeni nalazi unutar ovog ugostiteljskog objekta u vremenu koje slijedi nakon 23:14 časova.

Za to vrijeme, okrivljeni P.P. i S.S. se već nalaze u garaži u Ulici Neznanog junaka broj 23 gdje je u 23:16:20 časova snimljen dolazak vozila „BMW 5“ na garažni nivo neposredno pored ulaza u zgradu, pri čemu ovo vozilo napušta garažu u 23:19 i kreće se ka Bulevaru despota Stefana broj 107 gdje u 23:29:47 zajedno sa vozilom marke „Fiat Tipo“ kojim upravlja okrivljeni B.M. ulaze u garažu.

Dakle, na osnovu detaljne analize video-snimaka sa navedenih nadzornih kamera, njihovim međusobnim vremenskim poređenjem, zatim analizom iskaza svjedoka V.R. i neposrednog uvida u njegov telefon, kao i poređenjem ključnih činjenica iz njegovog iskaza sa snimcima sa nadzornih kamera, nesporno se zaključuje da se okrivljeni i oštećeni praktično mimoilaze, budući da se u momentu dok se oštećeni nalazi na putu ka restoranu, sva trojica okrivljenih nalaze na putu ka adresi prebivališta okrivljenog V.M, dok se u periodu kada se oštećeni nalazi unutar ugostiteljskog objekta „27“, okrivljeni nalaze na putu ka stanici MUP-a RS u Bulevaru despota Stefana broj 107, dakle, daleko od mjesta događaja, odnosno daleko od restorana „27“.

-Navedene činjenice dodatno potvrđuju i listinzi telefona i bazne stanice koje pokazuju precizno vrijeme i putanju kretanja okrivljenih u kritičnom periodu, a koje kretanje je već od 23:08:25 časova nesporno van kruga restorana „27“, da bi se potom usmjerilo ka sve udaljenijim dijelovima grada u odnosu na lokaciju restorana „27“. Putanja kretanja okrivljenih koja je registrovana na ovim baznim stanicama u potpunosti korespondira sa njihovim kretanjem utvrđenim na gore pomenutim nadzornim kamerama, kao i sa opisom putanje kretanja koju su okrivljeni istakli u svojim odbranama - zaključeno je.

Pored navedenih dokaza, ispitani svjedoci izjašnjavali su se i hronološki o radnjama koje su prethodile momentu kada je okrivljeni V.M. napustio ugostiteljski objekat, pri čemu svi saglasno izjavljuju da je to bilo prije nego što se u restoran vratilo lice za koje je tokom sprovođenja dokaznih radnji utvrđeno da se radi o oštećenom A.N.

Kako je nesporno utvrđeno da su okrivljenog Veselina Milića do adrese njegovog stanovanja po napuštanju ugostiteljskog objekta odvezli okrivljeni policijski službenici – pripadnici njegovog obezbjeđenja, što potvrđuje i sam Milić, za tužilaštvo je nesporno da su sva trojica okrivljenih ugostiteljski objekat napustili prije nego što se oštećeni vratio u restoran, pa samim tim nisu ni mogli biti na licu mjesta u vrijeme inkriminisanih događaja.

Dakle, na osnovu snimaka sa nadzornih kamera sa adrese prebivališta oštećenog A.N. i okrivljenog V.M, kao i gradskih kamera i kamera PU za Beograd, zatim na osnovu baznih stanica, vještačenja telefona i analize iskaza ispitanih svjedoka, odbrane okrivljenih i drugih dokaza, nesporno i nedvosmisleno se utvrđuje da okrivljeni nisu bili, niti su mogli biti na mjestu događaja, odnosno u restoranu „27“, kada je, kako se osnovano sumnja, došlo do izvršenja krivičnog djela teško ubistvo i drugih krivičnih djela, odnosno okrivljeni nisu čuli pucanj dok su bili ispred restorana, nisu prikrivanjem tragova izvršenja krivičnog djela teško ubistvo i drugih krivičnih djela pomogli drugim okrivljenima u ovom postupku i nisu neprijavljivanjem krivičnog djela omogućili sklanjanje tijela oštećenog - navodi se u saopštenju i dodaje:

Budući da je nakon sprovođenja gore opisanih dokaznih radnji nesporno utvrđeno da navodi krivične prijave ne stoje apsolutno ni u jednom dijelu u pogledu okrivljenih P.P, S.S. i B.M, te da su njihove odbrane istinite i potkrijepljene nabrojanim dokazima, zaključeno je da ne postoje osnovi sumnje da su učinjena krivična djela za koja se goni po službenoj dužnosti, zbog čega je krivična prijava u odnosu na njih odbačena - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, iz kojeg ističu da postupaju isključivo na osnovu prikupljenih, zakonitih dokaza i odgovorno i profesionalno nastavljaju istragu protiv ostalih osumnjičenih.