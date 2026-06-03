Crna Gora i Albanija usaglasile su mjere koje će tokom predstojeće ljetnje turističke sezone omogućiti jednostavniji i brži prelazak granice na najopterećenijim graničnim prelazima, kao i nastavak aktivnosti na rekonstrukciji mosta u blizini prelaza Sukobin – Murićani.

Izvor: Uprava policije

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) saopšteno je da je na graničnom prelazu Sukobin – Murićani održan sastanak Zajedničke ekspertske komisije za sprovođenje Sporazuma o graničnim prelazima između Crne Gore i Albanije, prenosi Dan.

Kako se navodi, jedna od glavnih tema bila je koordinacija aktivnosti Uprave za saobraćaj Crne Gore i Ministarstva infrastrukture i energetike Albanije na sanaciji mosta preko Kravarskog potoka, koji se nalazi u neposrednoj blizini zajedničkog graničnog prelaza Sukobin – Murićani, na teritoriji Albanije, kao i rješavanje izazova u sprovođenju carinskih procedura.

-U vezi popravke graničnog mosta, albanska strana će organizovati sastanak u cilju usaglašavanja obaveza dvije države u vezi sa rekonstrukcijom ovog graničnog mosta, sa procjenom da se uradi Projekat rekonstrukcije tokom ljetnje turističke sezone, a da radovi budu izvedeni prije početka jeseni - kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će ekspertska komisija nadležnih ministarstava obje države u narednih deset dana hitno izvršiti procjenu stanja mosta i predložiti odgovarajuće mjere, kao i režim saobraćaja, kako bi se utvrdio nivo bezbjednosti za prolazak putničkih i teretnih vozila, piše Dan.

Iz MUP-a su kazali da je značajan dio sastanka bio posvećen pripremama za ljetnju turističku sezonu, te da su dogovorene aktivnosti usmjerene na bolje usklađivanje prometa putnika i robe, kao i efikasniji rad graničnih službi obje države. Poseban fokus stavljen je na granične prelaze Sukobin – Murićani i Božaj – Hani Hotit.

-Regionalni rukovodioci graničnih policija i šefovi susjednih graničnih prelaza će svakodnevno pratiti stanje, razmjenjivati informacije, identifikovati probleme na graničnim prelazima i obezbijediti funkcionalnost i brže sprovođenje graničnih procedura - ističe se u saopštenju.

Na sastanku je bilo riječi i o realizaciji aktivnosti vezanih za otvaranje zajedničkih graničnih prelaza Ckla–Zogaj i Sveti Nikola–Puljaj.

-Konstatovano je da će od dinamike izgradnje ovih graničnih prelaza zavisiti i uspostavljanje zajedničke granične kontrole, kao i od izgradnje mosta na rijeci Bojani - kazali su iz MUP-a.

Kako su naveli, predstavnik Uprave za saobraćaj Crne Gore informisao je učesnike da je prije mjesec dana od albanske strane dostavljena projektna dokumentacija sa tri idejna rješenja za budući most na rijeci Bojani, u skladu sa potpisanim Sporazumom o izgradnji međudržavnog mosta, prenosi Dan.

Iz MUP-a su saopštili da je postignut dogovor da se u najkraćem roku uspostavi zajednička granična kontrola za međunarodni drumski putnički saobraćaj u Ckli, na putnom pravcu Ckla – Široka – Skadar, kao i da se definiše nova mikrolokacija budućeg zajedničkog graničnog prelaza na teritoriji Crne Gore.

Prema njihovim riječima, dogovoren je i nastavak aktivnosti na obnovi i održavanju graničnih oznaka duž crnogorsko-albanske granice.