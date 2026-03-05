Desetomjesečna djevojčica preminula je od posledica gušenja nakon što ju je otac, prema prvim informacijama, slučajno prignječio dok su zajedno spavali u krevetu.

Izvor: Kurir

Tragična nesreća dogodila se u Italiji, a beba je u kritičnom stanju helikopterom prevezena iz Rijetija u Rim, gdje je kasnije umrla, piše L'Unione Sarda.

Prema rekonstrukciji događaja koju je ispričao otac, on i ćerka zaspali su zajedno. Tokom sna, muškarac se nehotice okrenuo i svojim telom pritisnuo dijete, prekinuvši mu dovod vazduha.

Horor buđenje

Kada se probudio, otac je zatekao ćerku modru i bez daha te je odmah pozvao hitnu pomoć.

Ljekari su dugo reanimirali djevojčicu, nakon čega je u teškom stanju prvo prevezena u bolnicu De Lelis u Rijetiju, a zatim helikopterom u rimsku polikliniku Đemeli.

Nažalost, nije joj bilo spasa. Produženi srčani zastoj uzrokovao je nepopravljivo oštećenje mozga te je u bolnici preminula.

(Index/MONDO)