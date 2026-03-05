Osim predloga za ukidanje rominga, biče riječi i o poziciji EU za zatvaranje poglavlja 21 (trans-evropske mreže) u pregovorima sa Crnom Gorom, piše u najavi za sjednicu.

Izvor: Ivan Bogunović/MONDO

Evropska komisija predložila je otvaranje pregovora sa šest zemalja Zapadnog Balkana kako bi ih uključila u režim EU "Roam Like at Home" (Roming kao kod kuće), a ta odluka biće predstavljena u petak na sjednici Radne grupe EU za proširenje.

Osim predloga za ukidanje rominga, biče riječi i o poziciji EU za zatvaranje poglavlja 21 (trans-evropske mreže) u pregovorima sa Crnom Gorom, piše u najavi za sjednicu.

Program Evropske komisije o otvaranju pregovora sa šest zemalja Zapadnog Balkana kako bi ih uključila u režim EU "Roam Like at Home" je regulativa EU koja omogućava korišćenje mobilnih telefona u drugim državama članicama po istim cijenama kao u matičnoj zemlji.

To znači da prilikom korišćenja mobilnog telefona u zoni EU nema dodatnih roaming troškova za pozive, SMS poruke niti za korišćenje interneta, prenosi Dan.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocijenila je ranije da troškovi rominga predstavljaju problem za ljude širom Zapadnog Balkana.

"Oni utiču na radnike koji prelaze granice ili na porodice koje jednostavno žele da ostanu u kontaktu. Iznenadni računi ili veći troškovi tokom putovanja su nešto što unutar EU više ne poznajemo. Sada smo predložili da se to proširi na Zapadni Balkan. To bi značilo lakše pozive i mobilne podatke po cijenama kao kod kuće" izjavila je Kos.

Predlogom pregovaračkih mandata, Komisija traži odobrenje Savjeta EU za otvaranje pregovora sa partnerima sa Zapadnog Balkana.

Nakon što Savjet usvoji ovaj zahtjev, Evropska komisija će pregovarati o bilateralnim sporazumima sa svakom državom regiona.

Kada budu uspješno zaključeni, ti sporazumi će otvoriti put da Zapadni Balkan postane dio područja "Roam Like at Home" u EU.