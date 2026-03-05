Berlin stoji uz Madrid nakon Trampove prijetnje embargom zbog iranske krize.

Izvor: Gripas Yuri/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njemački ministar spoljnih poslova, Johan Vadepul, izjavio je danas da Madrid može u potpunosti računati na solidarnost Evropske unije i Njemačke povodom najavljenih trgovinskih sankcija iz Vašingtona.

„Nećemo dozvoliti da nas bilo ko podijeli. Stojimo čvrsto jedni uz druge“, poručio je Vadepul na konferenciji za novinare, na kojoj je učestvovao i njegov moldavski kolega Mihaj Popšoj.

Embargo kao kazna za neutralnost

Podsjećamo, američki predsjednik Donald Tramp zaprijetio je u utorak uvođenjem potpunog trgovinskog embarga Španiji. Ova oštra retorika uslijedila je nakon što je Madrid, uprkos članstvu u NATO-u, odbio dati dozvolu američkoj vojsci da koristi baze na španskom tlu za operacije usmjerene protiv Irana.

Kao direktna posljedica ovog spora, Sjedinjene Američke Države su već počele sa izmještanjem svojih borbenih aviona iz Španije u baze smještene u Francuskoj i Njemačkoj.

Ukrajina ostaje prioritet Berlina

Uprkos eskalaciji sukoba na Bliskom istoku i strahu da bi Iran mogao postati novi centar međunarodne pažnje, Vadepul je naglasio da podrška Kijevu neće oslabiti.

Za Njemačku je ruska agresija na Ukrajinu i dalje glavno bezbjednosno pitanje. Berlin smatra da prijetnja koju Rusija predstavlja cijelom evropskom susjedstvu zahtijeva nepromijenjen nivo podrške ukrajinskim snagama.