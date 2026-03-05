Dovodimo najzanimljivije goste, slušamo razne priče, komentarišemo aktuelne društvene teme i zezamo se najbolje od svih!

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Crnogorska pjevačica Mirela Ljumić izbacila je svoju novu pjesmu i spot "Razvedene", a tim povodom smo razgovarali sa njom o muzici i karijeri i saznali koliko je kao osoba i kao izvođač sazrela poslednjih godina.





Mirela Ljumić nova pjesma Izvor: YouTube



U opuštenoj atmosferi kakva je u podkastu "Bez filtera" dotakli smo se tema i privatnog života pa tako i otkrili šta bi poručila bivšem partneru ali i kako njen sadašnji partner reaguje na to što je izjavila da bi prije izabrala karijeru nego ljubav.



Ko je bio njen celebrity crush s kojim je dramatično "raskinula", koga bi izabrala kao mentora u IDJ show i da li je dovoljno plaćena na nastupima, saznajte u ovoj epizodi BEZ FILTERA!



POGLEDAJTE VIDEO: