Američka Centralna obavještajna agencija (CIA) radi na planu naoružavanja kurdskih opozicionih snaga u Iranu kako bi podstakle ustanak protiv iranskog režima, piše CNN pozivajući se na više izvora.

Izvor: Bakr ALkasem / AFP / Profimedia

Informacija se smatra realnom jer oružane grupe Kurda u Iranu već imaju hiljade boraca raspoređenih duž iračko-iranske granice. Od početka rata neke od njih su javno pozivale iranske vojnike da pređu na njihovu stranu. Kao odgovor, Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) sve češće pokreće napade na kurdske položaje.

Prema jednom izvoru CNN-a, ideja je da kurdske snage angažuju iranske bezbjednosne strukture i tako ih odvuku od velikih gradova, što bi civilima olakšalo organizovanje protesta protiv vlasti. Drugi američki zvaničnik navodi da bi Kurdi mogli izazvati haos u regionu i maksimalno iscrpjeti vojne resurse Teherana. Postoji i plan da zauzmu teritoriju na sjeveru Irana i stvore tampon-zonu koja bi koristila Americi i Izraelu.

List The New York Times navodi da su pripreme za potencijalnu kopnenu ofanzivu već u toku. Proameričke kurdske snage u Iraku navodno pripremaju jedinice koje bi mogle ući u Iran i otvoriti novi front u sukobu. Prema kurdskim izvorima, američki predsjednik Donald Trump je ove nedelje razgovarao sa Mustafom Hijrijem, liderom Demokratske stranke Kurdistana u Iranu. Vašington istovremeno pregovara i sa vlastima iračkog Kurdistana jer bi svaka operacija naoružavanja iranskih Kurda zahtijevala logističku podršku te autonomne regije.

Iran je većinski šiitska država u kojoj oko 60 odsto stanovništva čine Persijanci. Ostatak čine Azeri, Kurdi, Luri i Baluči. Protesti protiv vlasti istorijski su najčešći u Kurdistanu na sjeverozapadu zemlje i u provinciji Sistan i Balučistan na jugoistoku. Kurdi i Baluči su uglavnom suniti i decenijama su u sukobu sa šiitskim establišmentom u Teheranu.

Vašington sada pokušava da podstakne novu pobunu, iako je američka politika prema Kurdima često bila kontradiktorna. Tokom rata protiv Islamic State, kurdske snage su bile ključni saveznik SAD u Siriji u okviru Syrian Democratic Forces (SDF). Međutim, 2019. godine Tramp je iznenada povukao američke trupe sa sjevera Sirije nakon razgovora sa turskim predsjednikom Recep Tayyip Erdoğan, čime je otvoren prostor za tursku ofanzivu protiv kurdskih snaga.

Tramp je u ponedeljak izjavio da bi, ukoliko bude potrebno, SAD mogle pokrenuti kopnenu operaciju u Iranu. Ministar odbrane Pete Hegseth rekao je da raspoređivanje američkih trupa nije isključeno, naglašavajući da operacija ne bi bila pokušaj „izgradnje demokratije“, već brza vojna akcija.

Ipak, već sledećeg dana Tramp je ublažio poruke i podijelio tekst kolumniste Marc Thiessen iz The Washington Post u kojem se navodi da „nema potrebe za američkim invazionim snagama“, jer bi „iranski narod mogao biti pješadija na terenu“.

Brojni analitičari upozoravaju da bi slanje američke vojske u Iran bila ozbiljna greška. Bivši direktor CIA John Brennan ocijenio je da bi takav potez mogao imati posledice slične invaziji na Irak 2003. godine. Za razliku od tog rata, SAD danas nemaju stotine hiljada vojnika na Bliskom istoku, a Iran je teritorijalno i demografski mnogo veća država od Iraka.

Osim toga, Vašington sada nema široku međunarodnu koaliciju kakvu je imao 2003. godine. Tada je čak 49 država podržalo američku intervenciju, dok je danas glavni saveznik samo Izrael. Skepticizam postoji i u samim Sjedinjenim Državama, gdje ankete pokazuju da većina građana ne podržava novi rat u regionu.

Analitičari iz Council on Foreign Relations podsećaju na iskustvo iz Iraka: nakon invazije 2003. godine poginulo je oko 4.500 američkih vojnika, dok je više od 200.000 iračkih civila izgubilo život.