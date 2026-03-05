Evropa se priprema za mogući masovni talas izbjeglica iz Irana zbog rata SAD i Izraela protiv Teherana. Analize pokazuju da bi migraciona kriza mogla biti veća od one iz 2015. godine.

Izvor: Anadolija/Amar Mehić

Evropa je u strahu od novih masovnih migracija sa Bliskog istoka zbog rata Amerike i Izraela protiv Irana. Potencijalna migraciona kriza iz Irana mogla bi, u nekim scenarijima, biti čak i veća od one koja je pogodila Evropu 2015. godine, kada se dogodila seoba naroda iz Azije i Afrike povezana sa ratom u Siriji.

Šokantne slike iz Irana i Libana koje prikazuju beskrajne kolone automobila kako bježe iz svojih domova dovoljne su da u Briselu upali migracijski alarm.

Tokom 2015. i 2016. godine, više od milion i po ljudi pobjeglo je od rata i terora u Siriji i susjednim zemljama i stiglo u Evropsku uniju. Samo Njemačka je primila oko milion izbjeglica i migranata, što je izazvalo tektonske poremećaje. Počeli su teroristički napadi povezani sa islamizmom, a krajnje desničarske stranke su profitirale od toga, menjajući politički pejzaž i Njemačke i cijele Evropske unije.

Za sutra su ministri unutrašnjih poslova EU najavili sastanak u Briselu. Komesar EU za migracije Magnus Bruner razgovarao je ranije ove nedjelje sa turskim ministrom spoljnih poslova o situaciji sa izbjeglicama. Turska već pooštrava kontrole na svojim graničnim prelazima sa Iranom.

Dvije zemlje dele granicu dugu skoro 600 kilometara. Grčka takođe planira da pooštri granične kontrole sa Turskom. Nakon napada na Iran, postoji najmanje pet razloga zašto bi Evropu mogao da pogodi novi talas migracija, čak i gori od onog iz 2015. godine.

Iran ima mnogo veću populaciju od Sirije - Iran ima oko 93 miliona stanovnika. Sirija je imala oko 22 miliona stanovnika prije rata 2011. godine. Tokom sirijskog rata, oko 7 miliona ljudi je napustilo zemlju, što je 31 odsto stanovništva. Ako bi deset odsto Iranaca napustilo zemlju, to bi bilo više od devet miliona ljudi. Sankcije i teška ekonomska situacija - Iran je godinama pod međunarodnim sankcijama zbog svog nuklearnog programa i geopolitike. To znači visoku inflaciju, stalni pad kupovne moći, nezaposlenost među mladima. Ukoliko bi došlo do dugotrajnog rata, mnogi ljudi bi mogli da vide emigraciju kao jedini izlaz. Migraciona ruta ka Evropi već postoji - Ruta kojom su 2015. godine migranti stigli u Evropu je dobro utabana: Iran - Turska - Grčka - Zapadni Balkan - EU. Ova istočnomediteranska i balkanska ruta je već uspostavljena tokom sirijske krize i još uvijek je aktivna, tako da bi u slučaju novih migracija bila idealna ruta za nove migracione talase. Iran već ima veliku migracijsku dinamiku - Iran je decenijama domaćin milionima izbjeglica iz Avganistana. Prema podacima Agencije UN za izbjeglice, čak i pre novog rata, više od dva miliona tražilaca azila iz susjednog Avganistana živelo je u Iranu. Ako se ovaj rat nastavi, i ovi ljudi bi mogli biti raseljeni, stvarajući efekat lančane migracije u regionu. Ne zaboravimo sukob između Pakistana i Avganistana, koji dodaje dodatni migracioni potencijal prema Evropi. Regionalna eskalacija pokreće talase u više zemalja - Rat protiv Irana se širi u veliki regionalni sukob: Iran bombarduje zemlje Zaliva čiju infrastrukturu Sjedinjene Države koriste za napad na Iran. Hezbolah se takođe pridružio ratu, što je izazvalo izraelske vazdušne napade na Liban, a sada su izraelske kopnene snage ušle u tu zemlju. Izvještaji iz Libana su alarmantni: Karitas opisuje humanitarnu situaciju na terenu kao dramatičnu. Organizacija procjenjuje da će biti "više od milion interno raseljenih lica". To bi značilo više izvora migracije istovremeno, što je scenario koga se evropske vlade najviše plaše.

Prošli ratovi i sukobi - poput onih u Siriji, Somaliji ili Jemenu - pokazuju da ljudi prvenstveno beže unutar svojih zemalja, tražeći utočište u mirnijim područjima, prvenstveno kod rođaka. Nakon toga slijedi bjekstvo u Evropsku uniju.

Iranska migraciona kriza mogla bi biti veća od sirijske zbog velike iranske populacije i mnogih migranata u samoj zemlji, postojećih migracionih ruta, ekonomskih problema i regionalnog širenja sukoba. Migraciona kriza iz 2015. godine jasno je pokazala šta se dešava kada Evropska unija nije spremna za mase izbjeglica. EU bi teško preživjela još jedan takav šok.