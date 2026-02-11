logo
Maja Marinković unakazila cimerku u Eliti 9: Tuča u rijalitiju, učesnici cijela faca u ranama

Autor Đorđe Milošević
0

Boginja je, sudeći po fotografijama, sa kreveta ustala sa krvavim licem.

Maja Marinković unakazila cimerku u Eliti 9: Tuča u rijalitiju, učesnici cijela faca u ranama Izvor: Pink screenshot

U rijalitiju "Elita 9" dogodio se žestok incident kada je učesnica Maja Marinković fizički nasrnula na Tanju Stijelju, poznatiju kao Boginja, i raskrvarila joj lice. Sukob je eskalirao u sekundi a Maja Marinković je izgubila kontrolu, nakon čega je došlo do fizičkog obračuna.

Maja Marinković skočila je na Boginju i krenula da je davi. Četvorica muškaraca iz obezbeđenja odmah su uletela kako bi ih razdvojila, a čak su i oni jedna uspeli a uspostave red u Beloj kući.

Boginja je, sudeći po fotografijama, sa kreveta ustala sa krvavim licem, a učesnici su u šoku posmatrali tuču, dok su pojedini pokušavali da smire situaciju.

"Majo pusti je", urlali su učesnici rijalitija, dok je obezbeđenje pokušavalo da skloni Marinkovićkine ruke sa Tanje, u čemu su na kraju uspeli.

Nakon toga je objavljen snimak na kojem se vidi da je Boginji izgrebano lice.

Izvor: Blic/ Mondo

