Iranska revolucionarna garda saopštila je da je Ormuški moreuz zatvoren za brodove iz SAD, Izraela i evropskih zemalja, upozorivši da će sva plovila koja pripadaju zapadnim saveznicima biti meta napada.

Izvor: Marine Traffic

Iranska revolucionarna garda saopštila je u četvrtak da je Ormuški moreuz, jedan od najvažnijih svetskih plovnih puteva, u kojem je saobraćaj gotovo potpuno obustavljen od početka rata, zatvoren isključivo za brodove iz SAD, Izraela, Evrope i drugih zapadnih saveznika, javlja CNN.

"Ranije smo rekli da, na osnovu međunarodnih zakona i rezolucija, u vrijeme rata Islamska Republika Iran ima pravo da kontroliše prolaz kroz Ormuški moreuz", saopštio je Korpus Čuvara Islamske revolucije (IRGC), a prenosi državna televizija IRIB.

IRGC je upozorio da ukoliko budu primijećena plovila koja pripadaju SAD, Izraelu, Evropi "i njihovim pristalicama... sigurno će biti pogođena", piše CNN.

Moreuz je praktično zatvoren otkako su SAD i Izrael u subotu pokrenuli zajedničku operaciju protiv Irana, što je dovelo do naglog skoka cijena nafte i zaprijetilo da uzdrma globalnu ekonomiju.