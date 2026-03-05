Apelacioni sud u Kragujevcu ukinuo je doživotnu kaznu Aldini Lakoti za ubistvo svekrve u Dubnici 2024. i vratio predmet na ponovno suđenje.

Apelacioni sud u Kragujevcu usvojio je žalbe branilaca i ukinuo presudu kojom je Aldina Lakota osuđena na doživotnu robiju zbog ubistva svekrve u Dubnici kod Sjenice u maju 2024. godine.

Kako se saznaje, Apelacioni sud u Kragujevcu je predmet vratio na ponovni postupak.

Četrdesetogodišnja Aldina Lakota osuđena je, u septembru prošle godine, na doživotnu robiju za ubistvo 26 godina starije svekrve u Dubnici kod Sjenice.

Osmislila plan bjekstva nakon ubistva svekrve

Iako je čekala da svekar izađe iz kuće i da žrtva ostane sama, što znači da je postojao neki plan, ovo ubistvo ocjenjuje sa kao afektivno – impulsivno.

"Izvršioci afektivno-impulsivnih ubistava imaju jedan izuzetno jak naboj u nekom visokom afektu i impuls koji ne mogu da kontrolišu i ovo liči na neko takvo ubistvo, impulsivno prije svega. Kod gubitka kontrole impulsa, koja je pojava kod poremećaja u tim stanjima, izvršilac ne može da se kontroliše i zaustavi. Ovo liči na jedno takvo nezadrživo impulsivno ubistvo", rekao je ranije dr Slobodan Simić, psihijatrijski vještak.

Iako za zločin izvršen u afektu nije tipično, već je više karakteristika voljnog homicida, ubica je osmislila plan bjekstva, te je prvo pješke otišla do Sjenice, a zatim, koristeći dva taksija, do Zlatibora i Užica, gdje je tek dan kasnije uhapšena.

Bizaran motiv za ubistvo

Smatrajući da je ona kriva što je morala da se rastane sa mužem i djecom, Aldina je u porodičnoj kući nakon svađe svekrvu iskasapila nožem, a žena je od zadobijenih povreda preminula na licu mjesta.

Prema optužnici, Aldina, nemačka državljanka, 28. maja 2024, oko 22 sata, u porodičnoj kući, koristeći dva noža, nanijela je svekrvi više od 120 uboda.

Istraga je pokazala da je zločin počinjen na svirep i podmukao način, što dodatno otežava položaj optužene.

(Kurir/MONDO)