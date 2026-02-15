Severina u Podgorici: Ignorisali pjevačicu, prazne tribine na koncertu

Hrvatska pjevačica je u glavnom gradu doživjela debakl, pa je u hali koja prima oko 2.500 ljudi, na njen koncert došlo manje od 500 posjetilaca.

Izvor: Printscreen

Severina je na Dan zaljubljenih održala koncert u dvorani u Podgorici, koji je najavljivan već mjesecima. Ipak, sudeći po snimcima i komentarima na društvenim mrežama, hrvatska pjevačica je u glavnom gradu Crne Gore doživjela debakl, pa je u hali koja prima oko 2.500 ljudi, na njen koncert došlo manje od 500 posjetilaca.

Kako se i vidi na fotografijama do kojih smo došli, sve tribine su bile prazne, a u donjem dijelu je imalo još puno puno slobodnog mjesta za stajanje.

Pjevačica je i pored loše posjete, djelovala dobro raspoloženo, a u jednom trenutku je i sišla među publiku, što je izazvalo opšte oduševljenje kod malobrojnih djevojaka koje su ostale do kraja koncerta u Podgorici.

Lukas predvidio fijasko

Inače, malo prije početka ovog koncerta, Aca Lukas je objavio video iz Podgorice u kojem sarkastično komentariše Severinino gostovanje u Podgorici.

Folker se oglasio baš iz Podgorice, gdje je, kako kaže, svratio da se vidi sa prijateljima, a potom iznio tvrdnju koja je mnoge zatekla.

"Prolazim kroz Podgoricu, jer sam se vidio sa nekim prijateljima, koji mi kažu da posljednjih dana cijela Podgorica priča o tajnoj specijalizovanoj grupi kauboja, koji su došli direktno iz Teksasa i hvataju ljude lasom i tjeraju ih na večerašnji koncert u nekoj sali gdje peva velika zvijezda. A ovi su kauboji došli jer se nedjeljama traži ne karta više nego manje. Ja pozivam ljude koji neće uspjeti da uđu kod mene na nastup, da odu do te sale tamo će ih sigurno primiti" rekao je Lukas.

Lukas je tokom snimka pomenuo ime sale, odnosno Arene u kojoj večeras nastupa Severina, pa sve jasno ukazuje da pjevač sarkastično priča o njoj.