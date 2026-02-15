logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Severina u Podgorici: Ignorisali pjevačicu, prazne tribine na koncertu

Severina u Podgorici: Ignorisali pjevačicu, prazne tribine na koncertu

Autor Jovana Boljević Izvor Kurir
0

Hrvatska pjevačica je u glavnom gradu doživjela debakl, pa je u hali koja prima oko 2.500 ljudi, na njen koncert došlo manje od 500 posjetilaca.

Screenshot 2026-02-15 at 10.43.51.jpg Izvor: Printscreen

Severina je na Dan zaljubljenih održala koncert u dvorani u Podgorici, koji je najavljivan već mjesecima. Ipak, sudeći po snimcima i komentarima na društvenim mrežama, hrvatska pjevačica je u glavnom gradu Crne Gore doživjela debakl, pa je u hali koja prima oko 2.500 ljudi, na njen koncert došlo manje od 500 posjetilaca.

Kako se i vidi na fotografijama do kojih smo došli, sve tribine su bile prazne, a u donjem dijelu je imalo još puno puno slobodnog mjesta za stajanje.

Pjevačica je i pored loše posjete, djelovala dobro raspoloženo, a u jednom trenutku je i sišla među publiku, što je izazvalo opšte oduševljenje kod malobrojnih djevojaka koje su ostale do kraja koncerta u Podgorici.

Lukas predvidio fijasko

Inače, malo prije početka ovog koncerta, Aca Lukas je objavio video iz Podgorice u kojem sarkastično komentariše Severinino gostovanje u Podgorici.

Folker se oglasio baš iz Podgorice, gdje je, kako kaže, svratio da se vidi sa prijateljima, a potom iznio tvrdnju koja je mnoge zatekla.

"Prolazim kroz Podgoricu, jer sam se vidio sa nekim prijateljima, koji mi kažu da posljednjih dana cijela Podgorica priča o tajnoj specijalizovanoj grupi kauboja, koji su došli direktno iz Teksasa i hvataju ljude lasom i tjeraju ih na večerašnji koncert u nekoj sali gdje peva velika zvijezda. A ovi su kauboji došli jer se nedjeljama traži ne karta više nego manje. Ja pozivam ljude koji neće uspjeti da uđu kod mene na nastup, da odu do te sale tamo će ih sigurno primiti" rekao je Lukas.

Lukas je tokom snimka pomenuo ime sale, odnosno Arene u kojoj večeras nastupa Severina, pa sve jasno ukazuje da pjevač sarkastično priča o njoj.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Severina nastup Podgorica dan zaljubljenih Aca Lukas

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ