Najmanje 11 ljudi povrijeđeno je od eksplozije na karnevalu u švajcarskom kantonu Vale, saopštila je policija.

Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

U saopštenju se navodi da se eksplozija desila u vozilu sa konfetama u selu Šabl, prenio je AFP.

Pokrenuta je istraga da bi se utvrdile okolnosti eksplozije.

Švajcarski javni servis RTS prenio je da je vjerovatno riječ o slučajnom događaju i da je detonaciju izazvao vazdušni kompresor topa za konfete.

Povrijeđene osobe pregledane su na mjestu događaja, a potom prebačene u regionalne bolnice.