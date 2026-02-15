Office of Foreign Assets Control (OFAC) ima ključnu ulogu u sprovođenju američkih ekonomskih sankcija. Iako relativno mala institucija, njene odluke mogu imati dalekosežne posljedice po globalne kompanije.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kad se govori o američkim sankcijama koje utiču na poslovanje kompanija širom svijeta, uključujući i energetske sisteme u Evropi, ključna institucija koja donosi operativne odluke jeste Kancelarija za kontrolu strane imovine - Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Riječ je o tijelu u okviru američkog ministarstva finansija koje ima centralnu ulogu u sprovođenju ekonomskih i trgovinskih sankcija Sjedinjenih Američkih Država.

Kad je osnovan

Koreni OFAC-a sežu u period Drugog svjetskog rata. Prethodnik današnje kancelarije formiran je 1940. godine, nakon njemačke okupacije Norveške, kad je američka administracija zamrzla norvešku imovinu u SAD kako bi spriječila da ona padne pod kontrolu nacista.

Savremeni OFAC formalno je uspostavljen 1950. godine, tokom Korejskog rata, kad je predsjednik SAD naredio blokadu kineske i sjevernokorejske imovine. Od tada se institucija razvila u ključni mehanizam američke spoljnopolitičke i bezbjednosne strategije.

Čime se bavi

OFAC upravlja ekonomskim sankcijama i sprovodi ih protiv država, vlada, pojedinaca, kompanija, terorističkih organizacija, međunarodnih kriminalnih mreža.

Sankcije mogu uključivati zamrzavanje imovine u SAD, zabranu poslovanja sa američkim licima i kompanijama, zabranu pristupa američkom finansijskom sistemu, sekundarne sankcije, koje pogađaju i kompanije van SAD ako posluju sa sankcionisanim subjektima.

Jedna od najvažnijih lista koju vodi OFAC je tzv. SDN lista (Specially Designated Nationals), na kojoj se nalaze pojedinci i entiteti pod sankcijama. Ulazak na tu listu praktično znači isključenje iz međunarodnog finansijskog sistema koji je povezan s dolarom.

Koliko zaposlenih ima

OFAC nije velika institucija u poređenju s globalnim uticajem koji ima. Prema javno dostupnim podacima, zapošljava oko 200 do 300 stručnjaka - pravnika, ekonomista, finansijskih analitičara i stručnjaka za obavještajni rad.

Uprkos relativno malom broju zaposlenih, OFAC raspolaže snažnim instrumentima jer djeluje putem američkog finansijskog sistema, koji je i dalje dominantan u globalnim transakcijama.

Zašto je toliko moćan

Snaga OFAC-a ne proizlazi iz njegove veličine, već iz položaja dolara u svjetskoj ekonomiji. Pošto se veliki dio međunarodne trgovine obavlja u američkoj valuti, većina velikih banaka i kompanija mora da poštuje američke sankcije kako ne bi izgubila pristup američkom finansijskom sistemu.

Zbog toga odluke ove kancelarije imaju globalni domet - čak i kad se odnose na kompanije koje nisu američke. Kad OFAC donese odluku o sankcijama ili produženju posebne licence, to može direktno uticati na pristup finansiranju, uvoz i izvoz energenata, osiguranje i transport, stabilnost vlasničke strukture, pregovore o restrukturiranju kapitala.

U praksi, produženje ili neproduženje licence često znači razliku između nastavka redovnog poslovanja i ozbiljnih poremećaja na tržištu.