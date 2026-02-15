Dragana Bekvalac posvetila potresnu poruku nastradaloj Tatjani Ječmenici

Dragana Bekvalac se već oglašavala na društvenim mrežema povodom strašne tragedije.

Izvor: Instagram/draganabekvalac72

Nekadašnja srpska teniserka Tatjana Ječmenica tragično je izgubila život u saobraćajnoj nesreći koja se u petak uveče dogodila na obilaznici kod Beograda.

Nastradala Ječmenica bila je veoma voljena među prijateljima, a jedna od njenih najbliskijih bila je Dragana Bekvalac, sestra pjevačice Nataše Bekvalac. Dragana i daje ne može da prihvati činjenicu da je ostala bez Tatjane, s kojom se porodično družila.

Pogledajte fotografije Dragane i Tatjane:

Bekvalčeva je i danas na društvenoj mreži Instagram podijelila njihovu zajedničku fotografiju uz riječi koje kidaju dušu:

"Toliko mi je teško, Tašoooooo, Volim te. D", napisala je.

Suprugu se bore za život

Njenom suprugu, Darku Jevtiću, koji je bio sa njom u automobolu, ljekari se još bore za život.

On se još uvek nalazi u jedinici intenzivne nege i njegovo stanje je i dalje ozbiljno.

Prema informacijama pacijent je primljen u životno ugroženom stanju i odmah je priključen na aparate za mehaničku ventilaciju. Ljekari su utvrdili da ima krvarenje u predjelu mozga na desnoj strani, ali za sada nema potrebe za hitnom operacijom. Njegovo stanje se prati iz sata u sat, a urađena su i kontrolna snimanja koja, prema posljednjim podacima, ne pokazuju pogoršanje.

Pored povrede glave, konstatovani su i teški prelomi dva rebra sa desne strane grudnog koša, i to sa pomjeranjem kostiju. Zbog toga je došlo do ozbiljnog oštećenja desnog pluća, kao i do nakupljanja tečnosti u grudnom košu, što dodatno otežava disanje i zahtijeva stalni medicinski nadzor.

U jednom trenutku došlo je i do pada krvnog pritiska, zbog čega pacijent prima terapiju za stabilizaciju rada srca i cirkulacije. Nalazi krvi ukazuju da se organizam suočava sa posljedicama teških trauma i da je borba za stabilizaciju i dalje u toku, navodi izvor.