Američka policija istražuje mogućnost da je Kristofer Revak, tehničar hitne pomoći koji je 2009. izvršio samoubistvo u zatvoru nakon optužbe za ubistvo, možda odgovoran za više zločina.

Izvor: Wood County Sheriff

Policija istražuje mogućnost da je Kristofer Revak, tehničar hitne pomoći (EMT) koji je izvršio samoubistvo nakon što je optužen za ubistvo, zapravo bio serijski ubica. Nedavno je Revak povezan sa još jednim ubistvom, a šerif okruga Daglas Kris Degasi sumnja da možda ima još žrtava.

"Imamo posla sa mogućim serijskim ubicom. Tokom dana je činio dobra djela, pomagao ljudima i spasavao ih, ali je Kris Revak imao i mračnu stranu", rekao je Degasi za KY3.

Izvršio samoubistvo

Revak je izvršio samoubistvo u zatvoru 2009. godine, dan nakon hapšenja i optužbe za ubistvo Rene Vilijams, koja je nestala 2007. godine nakon što je završila smjenu u baru gde je navodno viđena te noći. Njeno tijelo nikada nije pronađeno.

Šerif Degasi je u utorak objavio na Fejsbuku da je Revak takođe identifikovan kao ubica Deidre Harm, 19 godina nakon njenog ubistva u Viskonsinu.

Policija je primila prijavu o Harminom nestanku 11. juna 2006. godine. Njen prijatelj je prijavio da je posljednji put viđena u baru, a pet mjeseci kasnije, lovci su pronašli njene ostatke u šumovitom području, prema riječima okružnog tužioca okruga Vud, Džonatana E. Barneta.

"Smatram da je ovaj slučaj zatvoren. Vjerujem da sam imao dovoljno dokaza da podignem optužnicu i, ako je Revak živ, da dobijem suđenje", rekao je Barnet.

Revak je takođe bio osoba od interesa za nestanak televizijske voditeljke iz Ajove, Džodi Hajzentrut, 1995. godine. Degasi kaže da je Revak u to vrijeme živio blizu mjesta zločina i bio u vezi sa djevojkom koja je živjela "iza ugla" od žrtve.

Lični život i karakter

Revak je bio u braku sa Džoanom Revak od decembra 2006. godine, oboje su radili kao bolničari i imali su djecu. Džoanino svjedočenje i iskazi srednjoškolskih prijatelja ukazuju na to da je Revak postajao agresivniji nakon pića i da je bio nasilan kada su ga žene odbijale.

Barnet je rekao da bi dokazi bili dovoljni da se Revak optuži da je živ. "Smatram da je slučaj zatvoren, ali nažalost, bez mogućnosti da se ide na suđenje", napisao je okružni tužilac.

Porodica i posljedice

Kris Degasi vjeruje da je Revak odgovoran za još ubistava: "Kada sam radio na slučaju Renea Vilijamsa, nisam mislio da je ovo bilo prvo ubistvo koje je počinio", izjavio je.

Porodica Deidre Harm ističe da žive sa bolom, ali da je njihova odluka da se sjećaju svoje ćerke i njene priče: "Svakog dana živimo sa tugom zbog njenog gubitka, ali i odlučni da održimo sjećanje na nju - da izgovorimo njeno ime, da podijelimo njenu priču i podsjetimo svijet da je njen život imao smisao", rekli su Skot i Vegas Harm.