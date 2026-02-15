Najveći mužjak bijele ajkule ikad zabilježen u Atlantskom okeanu, nazvan Contender, dug je 4,2 metra i težak oko 770 kilograma.

Izvor: Instagram/ocearch/Printscreen

Iako je Contender najveći zabilježeni mužjak svoje vrste, znatno je manji od svoje ženske koleginice, legendarne Deep Blue, koja je dugačka čak šest metara.

Najveći mužjak velike bijele ajkule ikad zabilježen u Atlantskom okeanu pojavio se uz američku obalu. Veliki morski pas, nazvan Contender, težak je oko 770 kilograma, a uočen je u nedjelju kako pliva u blizini Cape Feara, otprilike 72 kilometra od obale Sjeverne Karoline, prema podacima s njegove OCEARCH oznake, prenosi Dejli mejl.

Contender se trenutno kreće prema sjeveru nakon što je proveo mjesece plivajući uz obalu Floride, gdje su ga naučnici označili u januaru 2025. godine.

Ovo nije prvi put da je morski pas dug 4,2 metra proveo vrijeme u vodama Sjeverne Karoline, poznate i kao "Tar Heel State". Tu je proveo veći dio proljeća 2025. uživajući u toplijim vodama prije nego što se u jesen uputio na sjever prema Kanadi. Većina njegovih signala zabilježena je upravo uz obale te južne države i Floride.

Njegova putovanja zabilježena su sve do Vero Beacha na Floridi na jugu, te do zaliva Sv. Lovre u Kanadi na sjeveru. Čini se da Contender provodi veći dio ljeta i zime u toplijim vodama Floride, poznate kao "Sunshine State", dok ostala godišnja doba koristi za istraživanje novih djelova Atlantika.

Žarišna tačka za morske grabljivice

Područje Cape Feara, u blizini kog se nalazi i ostrvo Shark Tooth, poznato je kao žarišna tačka za morske pse, iako se tamo češće viđaju manje vrste.

Osim Contendera, na tom području borave i druge velike bijele ajkule, uključujući ženku Nori, čiji je signal zabilježen bliže kopnu samo dan prije njegovog pojavljivanja. Nekoliko dana prije Nori, u blizini je viđen i morski pas Cayo, prenosi portal 24sata.hr.

Manji od najpoznatije ženke

Iako je Contender najveći zabilježeni mužjak svoje vrste, znatno je manji od svoje ženske koleginice, legendarne ajkule Veliko plavetnilo (Deep Blue), koja je dugačka čak šest metara. Nju su prvi put uočili 2013. godine uz obalu Meksika, a ponovo se pojavila 2019. u blizini Havaja, gdje su je fotografi snimili dok se hranila lešinom kita.

I Deep Blue i Contender predstavljaju izuzetke, budući da je većina velikih bijelih ajkula manja od ovih slavnih predatora. Contender je ime dobio u čast kompanije Contender Boats, dugogodišnjeg partnera istraživačke organizacije OCEARCH, koja njihova plovila koristi na svojim misijama.