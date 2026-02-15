Policija u Nikšiću uhapsila je dva lica, među kojima i člana OKG, zbog sumnje da su pretukli tridesetjednogodišnjaka i nanijeli mu povrede.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić pronašli su i uhapsili dva lica, od kojih je jedno član OKG, zbog sumnje da su u Nikšiću, na štetu jednog lica, počinili krivično djelo nasilničko ponašanje.

Prethodno je Dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Nikšić obaviještena da je oštećeno lice, muškarac star 31 godinu, fizički napadnuto u jednoj ulici u Nikšiću, te da su ga tom prilikom napali Z.Đ. (57), član OKG, i njegov sin L.Đ. (26) iz Nikšića. Oni su mu, kako se sumnja, zadali više udaraca u predjelu glave i tijela, nanoseći mu povrede, nakon čega su se udaljili sa lica mjesta, kažu iz Uprave policije.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koje se izjasnio da se u radnjama dva pomenuta lica stiču bitni elementi krivičnog djela nasilničko ponašanje.

Policijski službenici su preduzeli mjere traganja za licima, te su na osnovu operativno–taktičkih mjera pronašli i uhapsili Z.Đ, a potom i L.Đ. Policija je od L.Đ. oduzela startni pištolj „Bruni“ model 85.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužiocu, zbog sumnje da su počinili navedeno krivično djelo.

Osim ovog događaja, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić rasvijetlili su još jedan sličan događaj, u kojem su, prije nekoliko dana, u jednoj ulici u Nikšiću fizički napadnute dvije maloljetnice stare 17 godina. One su događaj prijavile Policiji, a policijski službenici su veoma brzo identifikovali tri maloljetna lica muškog pola, od kojih je jedno staro 14 godina, a dva 12 godina, kao lica koja su osumnjičena da su izvršila navedeno djelo. Maloljetnice su u događaju zadobile lake tjelesne povrede od udaraca koje su im ova tri maloljetna lica, kako se sumnja, zadala u predjelu glave i tijela. O događaju je obaviješten nadležni državni tužilac za maloljetnike u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji će se izjasniti o pravnoj kvalifikaciji događaja nakon uvida u spise predmeta.

Službenici ovog Odjeljenja bezbjednosti su takođe, u prethodna četiri dana, preduzimajući pojačane aktivnosti na kontroli i regulisanju saobraćaja, vozačima – prekršiocima Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima izdali 209 prekršajnih naloga i sačinili 10 zapisnika – prijava, od čega je zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i droga uhapšeno sedam lica.