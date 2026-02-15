Bivši ukrajinski ministar energetike German Galuščenko, umiješan u slučaj korupcije u energetskom sektoru, priveden je pri pokušaju prelaska granice i izbačen je iz voza, piše list "Ukrajinska pravda" pozivajući se na izvore.

Izvor: Stefan Rousseau, PA Images / Alamy / Profimedia

Izvor je naveo da su graničari postupili po nalogu Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine /NABU/ i Specijalnog tužilaštva za borbu protiv korupcije.

NABU je 10. novembra saopštio da sprovodi veliku specijalnu operaciju u energetskom sektoru i objavio fotografije torbi napunjenih devizama, koje su pronađene tokom operacije.

Poslanik Jaroslav Železnjak rekao je da je NABU izvršio pretrese u kući Galuščenka, kao i u državnoj agenciji za nuklearnu energiju "Energoatom".

"Ukrajinska pravda" tada je pisala da je NABU pretražio i rezidenciju bliskog saradnika predsjednika Vladimira Zelenskog Timura Mindiča, koji je već pobjegao iz Ukrajine.