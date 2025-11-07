Severina pala na koncertu: Trčala u štiklama pa ostala da leži na bini, pogledajte snimak koji kruži mrežama

Pjevačica Severina svojevremeno je pala tokom nastupa u Zagrebu, a ovakve situacije često joj se događaju na koncertima

Izvor: Severina/Instagram

Poznata hrvatska pjevačica Severina večeras održava koncert u Zagrebu, a u međuvremenu se na mrežama pojavio snimak sa jednog od njenih nastupa na kom se vidi kako pada na bini.

Ona je tokom izvođenja pjesme sve vrijeme trčala po bini u štiklama, zbog čega se saplela, a iako je isprva ostala da leži tako raširenih ruku, nakon incidenta nastavila je da pjeva kao da se ništa nije desilo.

Pogledajte snimak koji kruži na internetu:

Inače, ovo nije prvi put da je pevačica doživjela nezgodu, te su se slične situacije dešavale i u prošlosti.