logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Severina pala na koncertu: Trčala u štiklama pa ostala da leži na bini, pogledajte snimak koji kruži mrežama

Severina pala na koncertu: Trčala u štiklama pa ostala da leži na bini, pogledajte snimak koji kruži mrežama

Autor Jelena Sitarica
0

Pjevačica Severina svojevremeno je pala tokom nastupa u Zagrebu, a ovakve situacije često joj se događaju na koncertima

Severina pala na koncertu: Trčala u štiklama pa ostala da leži na bini, pogledajte snimak koji kruži Izvor: Severina/Instagram

Poznata hrvatska pjevačica Severina večeras održava koncert u Zagrebu, a u međuvremenu se na mrežama pojavio snimak sa jednog od njenih nastupa na kom se vidi kako pada na bini. 

Ona je tokom izvođenja pjesme sve vrijeme trčala po bini u štiklama, zbog čega se saplela, a iako je isprva ostala da leži tako raširenih ruku, nakon incidenta nastavila je da pjeva kao da se ništa nije desilo. 

Pogledajte snimak koji kruži na internetu:

Inače, ovo nije prvi put da je pevačica doživjela nezgodu, te su se slične situacije dešavale i u prošlosti.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Severina pad

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ