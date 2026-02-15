Bivši predsjednik SAD, Barak Obama, oštro je reagovao posle Trampovog AI snimka na kojem su on i njegova supruga Mišel prikazani kao majmuni.

Izvor: Profimedia

Bivši predsjednik SAD Barak Obama uputio je oštro upozorenje o urušavanju političkih standarda u Americi nakon što je predsjednik Donald Tramp podijelio video u kojem su on i Mišel Obama prikazani kao majmuni.

Obama je ocijenio da je američki politički diskurs potonuo u degradirajući "cirkus", koji većina Amerikanaca i dalje smatra "duboko zabrinjavajućim".

Reakcija na intervju i indirektna kritika

U intervjuu sa Brajanom Tajlerom Koenom, Obama nije direktno pomenuo Trampa po imenu, ali je uputio sveobuhvatnu kritiku tona i taktika koje, kako je naveo, dominiraju savremenom politikom.

"Prije svega, važno je prepoznati da veći dio američkog naroda smatra ovakvo ponašanje duboko uznemirujućim" rekao je Obama.

"Tačno je da to privlači pažnju. Tačno je da predstavlja distrakciju. Ljudi i dalje vjeruju u pristojnost, učtivost, dobrotu, a onda imate ovu vrstu cirkusa koji se odvija na društvenim mrežama i televiziji."

Sporni video i reakcija iz Bijele kuće

Tramp je početkom mjeseca na svojoj platformi Truth Social podijelio mim-video koji je, između ostalog, sadržao segment sa licima Obame i njegove supruge montiran na tijela majmuna. Takva simbolika ima dugogodišnje rasističke konotacije i izazvala je osudu i demokrata i republikanaca.

Video je bio fokusiran na tvrdnje o izbornoj prevari na izborima 2020. godine - što su navodi koji su više puta opovrgnuti i sudski razmatrani. Na kraju snimka prikazan je AI-stilizovan segment uz pjesmu "The Lion Sleeps Tonight", u kojem su lica Obaminih prikazana na tijelima majmuna.

Portparolka Bijele kuće Kerolajn Livit umanjila je značaj reakcija, nazvavši ih prenaglašenim.

"Ovo je internet mim koji prikazuje predsjednika Trampa kao Kralja džungle, a demokrate kao likove iz "Kralja lavova". Prestanite sa lažnim ogorčenjem i izvještavajte o nečemu što je zaista važno američkoj javnosti" navela je ona.

Kasnije je jedan zvaničnik Bijele kuće izjavio da je "zaposleni greškom objavio snimak" i da je on uklonjen. Trampova objava je potom obrisana.

Osude iz obje stranke

Uprkos brisanju objave, osude su već bile javno izrečene, uključujući i one od strane republikanaca.

Senator Tim Skot iz Južne Karoline nazvao je to "najrasističkijom stvari koju je vidio iz ove Bijele kuće" i poručio da bi predsjednik trebalo da ukloni objavu.

Senator Rodžer Viker iz Misisipija napisao je: "Ovo je potpuno neprihvatljivo. Predsjednik treba da to ukloni i da se izvini."

Senator Pit Rikets iz Nebraske ocijenio je da "razumna osoba vidi rasistički kontekst" i da bi Bijela kuća trebalo da ukloni objavu i uputi izvinjenje.

Kancelarija guvernera Kalifornije Gevina Njusoma takođe je oštro reagovala, nazvavši objavu "odvratnim ponašanjem predsjednika" i pozvavši republikance da je osude.

Prema navodima izvora iz Bijele kuće, snimak je navodno greškom uključen u ekran-snimak drugog videa o izbornoj prevari i tako objavljen.