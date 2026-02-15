Supruga predsjednika Crne Gore pozvana u Bijelu kuću na inauguralni forum globalne inicijative „Zajedno njegujemo budućnost: Globalna koalicija za našu djecu“.
Supruga predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Melanija Tramp, uputila je zvaničan poziv supruzi predsjednika Crne Gore, Mileni Milatović, za učešće na inauguralnom sastanku globalne inicijative „Zajedno njegujemo budućnost: Globalna koalicija za našu djecu“, koji će biti održana u Bijeloj kući narednog mjeseca.
Riječ je o prestižnom međunarodnom forumu koji okuplja supružnike šefova država iz cijelog svijeta sa ciljem unapređenja dobrobiti djece kroz obrazovanje, inovacije i primjenu savremenih tehnologija.
Poziv Mileni Milatović predstavlja snažno međunarodno priznanje posvećenosti Crne Gore razvoju djece i mladih u digitalnoj eri – od bezbjednosti na internetu do primjene vještačke inteligencije i naprednih obrazovnih rješenja.
Učešće na ovom skupu otvara prostor za jačanje međunarodne saradnje, razmjenu najboljih praksi i dodatnu promociju inicijativa koje podstiču digitalnu pismenost, razvoj talenata i stvaranje sigurnog i podsticajnog okruženja za nove generacije.