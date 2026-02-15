Supruga predsjednika Crne Gore pozvana u Bijelu kuću na inauguralni forum globalne inicijative „Zajedno njegujemo budućnost: Globalna koalicija za našu djecu“.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Supruga predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Melanija Tramp, uputila je zvaničan poziv supruzi predsjednika Crne Gore, Mileni Milatović, za učešće na inauguralnom sastanku globalne inicijative „Zajedno njegujemo budućnost: Globalna koalicija za našu djecu“, koji će biti održana u Bijeloj kući narednog mjeseca.

Riječ je o prestižnom međunarodnom forumu koji okuplja supružnike šefova država iz cijelog svijeta sa ciljem unapređenja dobrobiti djece kroz obrazovanje, inovacije i primjenu savremenih tehnologija.

Poziv Mileni Milatović predstavlja snažno međunarodno priznanje posvećenosti Crne Gore razvoju djece i mladih u digitalnoj eri – od bezbjednosti na internetu do primjene vještačke inteligencije i naprednih obrazovnih rješenja.

Učešće na ovom skupu otvara prostor za jačanje međunarodne saradnje, razmjenu najboljih praksi i dodatnu promociju inicijativa koje podstiču digitalnu pismenost, razvoj talenata i stvaranje sigurnog i podsticajnog okruženja za nove generacije.