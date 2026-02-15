Prija nam otkrila kako se osjeća nakon što se srušila na bini: Majka vidjela šta se desilo, mnogo se zabrinula

Aleksandra Prijović progovorila je o pehu koji se desio na nastupu.

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Pjevačica Aleksandra Prijović održala je sinoć koncert u Njemačkoj, a u javnosti se digla velika prašina zbog peha pjevačice. Naime, ona je se u jednom momentu saplela i pala na bini.

Ekipa MONDO portala dočekala je Aleksandru na beogradskom aerodromu, a ona nam je otkrila kako se osjeća nakon pada.

Pogledajte fotografije Aleksandre Prijović:

"Pala sam, dobro sam zviznula. Dobro je, nije ništa strašno kako je moglo da bude. Zbunila sam se u trenutku, odjednom sam se našla na podu. Ne znam da li sam zapela za tepih ili za pantalone", rekla je ona i otkrila da li se čula sa Lepom Brenom:

"Nismo se još čule, ali pisali su mi moji. Mama je, naravno, vidjela prva. Kaže da sam elegantno pala. Malo me boli koljeno, ništa strašno", rekla je ona kroz osmijeh.

Aleksandra je otkrila da će drugi Dan zaljubljenih provesti sa djecom i da ne čeka praznike kako bi kupila suprugu poklon.

Ne krije da joj je teško kada ostavi djecu kod kuće, ali mora da se posveti obavezama.