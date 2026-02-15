logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prija nam otkrila kako se osjeća nakon što se srušila na bini: Majka vidjela šta se desilo, mnogo se zabrinula

Prija nam otkrila kako se osjeća nakon što se srušila na bini: Majka vidjela šta se desilo, mnogo se zabrinula

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
0

Aleksandra Prijović progovorila je o pehu koji se desio na nastupu.

Prija nam otkrila kako se osjeća nakon što se srušila na bini Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Pjevačica Aleksandra Prijović održala je sinoć koncert u Njemačkoj, a u javnosti se digla velika prašina zbog peha pjevačice. Naime, ona je se u jednom momentu saplela i pala na bini. 

Ekipa MONDO portala dočekala je Aleksandru na beogradskom aerodromu, a ona nam je otkrila kako se osjeća nakon pada.

Pogledajte fotografije Aleksandre Prijović:

"Pala sam, dobro sam zviznula. Dobro je, nije ništa strašno kako je moglo da bude. Zbunila sam se u trenutku, odjednom sam se našla na podu. Ne znam da li sam zapela za tepih ili za pantalone", rekla je ona i otkrila da li se čula sa Lepom Brenom:

"Nismo se još čule, ali pisali su mi moji. Mama je, naravno, vidjela prva. Kaže da sam elegantno pala. Malo me boli koljeno, ništa strašno", rekla je ona kroz osmijeh.

Aleksandra je otkrila da će drugi Dan zaljubljenih provesti sa djecom i da ne čeka praznike kako bi kupila suprugu poklon.

Ne krije da joj je teško kada ostavi djecu kod kuće, ali mora da se posveti obavezama.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleksandra Prijović nastup pad Njemačka aerodrom Nikola Tesla

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ